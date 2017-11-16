Prof. Dr. Sabit Duman ve Prof. Dr. Bayram Kaçmazoğlu tarafından “Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Atatürk” konulu konferansa çok sayıda davetli katıldı.

ENDER KAYDEDİLEN BİR BAŞARI…

Konferansta açılış konuşmasını yapan Aliseydi Millioğulları konuşmasında, “Türk milletinin, Atatürk’ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin kurulması, tarihte ender kaydedilen bir başarıdır. Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyet in, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılmasının herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimiz, bugünlere gelene dek verilen mücadele ile dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık savaşının sonucudur. Başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve Türk milletinin omuz omuza verdiği Kurtuluş Savaşı sonrasında elde edilen bu büyük zaferi, ülkemizi ve Cumhuriyetimizi hep beraber korumalıyız” diye konuştu.

Daha sonra Prof. Dr. Sabit Duman tarafından “Cumhuriyet Dönemi” ve Prof. Dr. Bayram Kaçmazoğlu tarafından da “Cumhuriyet Öncesi Atatürk “konulu konferans verildi.

Programa Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaca, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

















HABER MERKEZİ