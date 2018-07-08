Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı

AK Parti Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair açıklamalarda bulundu.

Parlamenter Sistemin aksayan yönlerinin 24 Haziran ile birlikte geride kaldığını söyleyen Çalık,''24 Haziran seçimlerini ‘demokratik bir devrim’ olarak niteleyerek, “Bütün dünya 24 Haziran seçimlerine bakıyordu. Gözler Türkiye’ye çevrilmiş vaziyetteydi. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığı birçoğunu sevindirirken onun varlığından rahatsız olanların da var olduğunu biliyoruz. Binlerce kere şükürler olsun milletimizin ferasetiyle Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk başkanı oldu ve en yakın rakibine yüzde 20’lik bir fark attı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte demokratik bir devrim yaptık. Bunu çok iyi görmek lazım; bu devrimle birlikte biz milletimize ilk kez Cumhurbaşkanı’nı siz seçiyorsunuz dedik. İstediğiniz partiye oy vereceksiniz ve istediğiniz partinin milletvekillerini meclise göndereceksiniz dedik. 24 Haziran, Parlamenter Sisteme tamamen noktayı koyduğumuz bir tarihtir ve bir dönüm noktasıdır. 24 Haziran, Parlamenter Sistemin maalesef aksayan yönlerinin geri bıraktığı Türkiye’nin eskide kaldığı bir tarihtir” diye konuştu.

Yeni sistemi anlatan Çalık, şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik devrimle birlikte yüzde 88 oy kullanmadaki katılım, aynı zamanda TBMM’de de milletin temsil edilme oranını yüzde 98’e yakın meclise taşımış vaziyetteyiz. Yine demokratik devrim dememin en önemli sebebi; şuan TBMM’de 8 parti temsil imkanı buldu ve ‘0’ barajının getirilmesinde, o partilerin meclise girmesinde en önemli etken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Bu devrimin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Meclis’teki bu temsille birlikte güçlü bir yürütme var. Şimdi Parlamenter Sistem devam etmiş olsaydı ve biz 7 Haziran’daki gibi bir sonuçla karşı karşıya kalacaktık. Bu seçimde de 6 ay hükümetsiz kalabilirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk etkisini seçimden hemen sonra gördük. Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hükümeti hemen kuruyoruz. Yemin eder etmez Cumhurbaşkanımız kabineyi ve hükümeti açıklayacak. Cumhurbaşkanlığımızın bünyesinde denge-denetlemeyle birlikte etki analizlerinin yapılabileceği kurullarımız oluşturulacak. Orada özellikle benim alanımla ilgili olan sosyal politikalar kurulunun şuanda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin özellikle tüm kavramlarının altını doldururken sosyal devlet anlayışının altını hep boş bırakmıştık. Biz ilk kez uyguladığımız sosyal politikalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal devlet olduğunu 16 yıldır milletimize hissettirdik. Sosyal devlet anlayışı sadece sosyal yardımlar değildir. Aynı zamanda sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerdir. Bunun içerisine İŞKUR da, toplum yararına çalışma da, kadınlarımıza vermiş olduğumuz teşvikler de, burs yardımları, yurt imkanları vb. hepsi sosyal devlet anlayışının gereğidir. Bunun için de Sosyal Politikalar Kurulu, bu politikaları hem üretecek hem önerecek hem de sonrasında izleyecek. Çok daha verimli bir süreç yaşayacağız” dedi

PATATES, SOĞAN GÖNDERMESİ

Çalık, milletin Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları gördüğünü belirterek, “Milletimiz patates soğan diyenlerin patates salatası olduğunu, 24 Haziran’da nasıl sandıklara gömüldüklerini ve yine güvenilecekse; ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak, refah toplumunu oluşturacak partinin AK Parti olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.