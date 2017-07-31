Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı ile ilgili bilgi veren Kahtalı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya programı kesinleşti. 5 Ağustos’ta Malatya’ya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız saat 17.00’de Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan alanda Malatyalılarla buluşacak ve yeni stadımız başta olmak üzere bazı toplu açılışlar gerçekleştirecektir. Büyük Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız, 16 Nisan Referandumu’nda ortaya koyduğu iradeyle yine farkını hissettiren Malatya’ya teşekkür edip, hasret giderecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyarette başta Malatya’ya yapılan yeni stadyum olmak üzere bazı toplu açılışlar da gerçekleştirecektir. Kıymetli Malatyalı hemşehrilerimin dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanlarını o temiz yüreklerine basacaklarına olan inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretine tüm Malatyalıları bekliyoruz. Ortaya koyduğu fotoğrafla her zaman tüm dünyaya en güzel mesajı veren Malatya yine bayramı yeri olacaktır inşallah” diye konuştu.

İHA