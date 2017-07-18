Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma törenlerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "15 Temmuz'un birinci yıldönümünde başkentimizin dört bir köşesinden şu anda Meclisimizin bahçesine teşrif eden sevgili vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Burada bu saatte sizlerle Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük ihanet, işgal ve darbe girişimi olan 15 Temmuz'un birinci yıldönümü vesilesiyle buluştuk. 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. O gece yaralanarak gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime sıhhat ve afiyet diliyorum. Türkiye'nin her yerinde darbecilerin karşısında direnerek bu büyük ihanet girişimine geçit vermeyen milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet özelikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor, vakti saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor" ifadelerini kulandı.

"15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan ihanet çetesinin, 40 yıllık bir planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik" diyen Erdoğan, "Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi. Benim milletimin elinde silah mı vardı? Benim milletim o alçaklara, o hainlere karşı silahla mı yürüdü? Elindeki bayrağıyla ve yüreğindeki imanı ile yürüdü. Dünyada bunun başka bir örneği yok" şeklinde konuştu.

“NE CÜMLELER KİFAYET EDER NE DE SOLUĞUMUZ YETER”

“15 Temmuz gecesi öyle bir gece ki anlatmaya ne kelimeler, ne cümleler kifayet eder ne de soluğumuz yeter” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettiğimiz bu tarihin anlamını en iyi o geceyi yaşayanlar bilir. Şu anda 81 vilayet hamdolsun sadece il merkezlerinde değil ilçelerinde bile gümbür gümbür milletimiz bugünü bu geceyi kutluyor. Hemen karşımızdaki Genelkurmay Başkanlığımızın çevresinde Kızılay Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında, Ankara Emniyet Müdürlüğünün önünde, Kazan’da Mürted Üssü önünde ve diğer yerlerde yaşanan hadiselerin on binlerce yüz binlerce şahidi var” ifadelerini kullandı.

14 YAŞINDA GAZİLİK ŞEREFİ

Şehitlerin her birinin hikayesinin çeşitli kurumlar tarafından kitap olarak, belgesel olarak yayınlandığını söyleyen Erdoğan, “Gazilerimizle her bir araya gelişimizde onların yaşadıkları hadiselerin yüreğimizi yakan aklımızı zorlayan yeni boyutlarını öğreniyoruz. Henüz hayatının baharına bile girmemişken 14 yaşında gazilikle şereflenen bir kızımız o hainlere ‘Siz daha 14 yaşındaki bir çocuğa karşı duramazken bu devleti yıkmayı, bu millete hakim olmayı nasıl başaracaksınız’ diye sesleniyor. Bir başka gazimiz vücudundaki 14 parça şarapneli ahrette sahip olacağı en büyük delil olarak görüyor. Babası kendisi ve oğluyla birlikte 3 nesil olarak ilk defa üzerine çıktıkları bir tankı sanki yıllarca eğitimini almış gibi doğru yöntemlerle etkisiz hale getirmeye çalışan ve esnada vurulan bir başka gazimizin en büyük üzüntüsü ise kendisine şahadetin nasip olmayışı” şeklinde konuştu.



(İHA- Haber Merkezi)