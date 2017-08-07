Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Malatya’ya geldi. Toplu açılış töreni kapsamında Malatyalılarla Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki miting alanında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

TEK TİP ELBİSEYİ GETİRİYORUZ

Malatya'daki toplu açılış töreninde binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. Bu alçaklar eliyle ülkemize diz çöktürebileceklerini zannettiler. 15 Temmuz ihanetine ortak olanlar, şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki bu kim? 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı. Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Bu tek tip elbise kardeşlerim, renk olarak da badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Biri tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Darbeciler tulum giyecek. Diğer teröristler ise ceket pantolon giyecek. Artık istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Bundan sonra şovlarını da öyle yapacak" dedi.



MAHKEMELERDE SOYTARILIK YAPIYORLAR

Darbecilerin kendileri ile birlikte ailelerini de yakacağını söyleyen Erdoğan, "Her şey ortada. Hainler en iyi bildiklerini yapıyor. Sürekli yalan ve takiye ile bildikleri yöntemleri uyguluyorlar. Artık mızrak çuvala sığmaz. Ellerine bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara leke açıkça ortadadır. Mahkemeler bu hakikatlere göre karar verecek. Şimdi mahkemelerde soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin işledikleri cinayetlerin karşılığı olan cezalarını alıp, tutuklu olup, hükümlü olarak gittiklerinde gerçeğin soğuk yüzleriyle tanışacaklar. Pişmanlık fayda etmeyecek. Onlara bugün hala moral verenler, birer birer ortadan kalkacak. Şov yapan hainler. Üzüntüm odur ki, kendileri ile birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken, bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Hukuk devleti sınırlarında cezaları verilecektir. Ülke olarak, bu süreci hata yapmadan tamamlamak mecburiyetindeyiz. Tüm hazırlıkları, iplerini ellerinde tutanlara göre yaptıklarını biliyoruz. Süreci dikkatli bir şekilde yöneterek, onlara bu fırsatı da vermeyeceğiz. Bu eşkıyalara acımayacağız. Acıyanlara da izin vermeyeceğiz. Bununla birlikte sabırlı olmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ KUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Erdoğan, "Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altındayız. Güneydeki terör devleti çabaları sürüyor. Sürekli ismi değişen örgütlerle ülkemizi kuşatma çabaları devam ediyor. Bu örgütün yurt içindeki faaliyetlerini inşallah kısa zamanda kurutmuş olacağız. Biliyoruz ki bataklığın kendisini kurutmazsak, sivri sineklerden kurtulamayız. Ülke ve bölge için Suriye ve Irak’taki kaos ortamı önemlidir. Buradaki tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor. Terör örgütleri bahanesiyle her güç kendi etki alanını genişletmenin gayreti içerisindeler. Bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye. Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yoğun saldırılara rağmen ülkenin güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Hem terör örgütleri hem de ekonomik tehditlerle yürütülen saldırılara rağmen Türkiye her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. Birkaç gün önce rüzgar enerjisi ile ilgili ihale yapıldı. 8 firma, 4 tanesi Alman. Bu ihalelerin sonunda 3.68 dolar/sent. Bu bir rekor ondan kısa süre önce güneş enerjisinde de başarılı bir ihale oldu. Elektrik enerjisi fiyatlarının kısa sürede düşeceğinin göstergesidir" sözlerini kaydetti.



375 BİN TL'LİK ESERİN AÇILIŞI YAPILDI

4. defa Malatya'ya geldiğini hatırlatan Erdoğan, toplam 375 milyon TL'lik kamu yatırımı ve yerel yönetimler hizmetlerinin açılışını yaptığını kaydetti.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin terör örgütlerinin kalbine hançer sapladığını belirterek, operasyonların devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, "Suriye’de etkisiz hale getirilen terörist sayısından elli kat, yüz kat daha fazla sivil ölüyor olmasını bize kimse izah edemez. Biz üzerimize düşenleri yaptık, yapıyor ve yapacağız. İstiklal ve istikbalimize yönelik oyunların bedelini kendi topraklarımızda ödemekten ise Suriye’de öderiz" ifadelerini kullandı.



ENSAR OLMAYA TALİBİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalardan önce tanıştığı ve bir süre sevdiği Recep Tayyip Erdoğan isimli Suriyeli bebeği hatırlatarak, "Az önce Recep Tayyip Erdoğan adında bir yavru ile tanıştım. Suriyeli. Şimdi annesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 4 çocuğundan biri. Kardeşlerim, unutmayın muhacirler var, ensar var. Biz ensar olmaya talibiz. Muhacirlere de gönlümüzü açtık. Onları kucaklayacak kadar bizde gönül zenginliği var. İnşallah gelecek daha güzel olacak. Suriye’de bu süreç böyle devam etmeyecek. Biz FETÖ ihanetini nasıl başarısızlığa uğrattıysak, diğer adımları da akamete uğratacak güce sahibiz. Tüm kurumları milli ve diri bir anlayışla düzenleyen Türkiye’nin artık hareket kabiliyeti çok daha fazla" sözlerine yer verdi.

Konuşmasının ardından yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine geçildi. Tüm eserlerin toplu açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından yapıldı.



ÖMER ALİ DELİBAŞ-TAHİR ÖZÇELİK



























