Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya il teşkilatı, gençlik ve kadın kollarını iftar yemeğinde ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt ailesi olarak bir bütün ve birliktelik içerisinde her daim dik durarak başta ülkemiz olmak üzere kentimizin ve ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için elimizden gelen tüm çabayı sergilemekteyiz. 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kaderi açısından çok önemlidir, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirmek ve seçimlerden zaferle ayrılmasını sağlamak için bizler de Yeşilyurt’ta hiç durmadan çalışacağız. AK Belediyeciliğin bir temsilcisi olarak milletimizin hizmetinde olmaya aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bizim temel felsefemiz; sürekli çalışmak ve üretmektir, bize devredilen hizmet bayrağını sizlerin destekleriyle daha yukarılara taşıyacağız. Yeşilyurt’u kalkındırmak, Malatya’ya daha güçlü hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ERDOĞAN MALATYA'YA GELİYOR

AK Parti İl Başkanı Av. İhsan Koca ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2018 tarihinde Malatya’ya gelip sevenleriyle hasret gidereceğini ifade etti. Koca, “Bugün gerçekten çok sevinçli ve mutluyum çünkü Yeşilyurtluyum Yeşilyurtlularla birlikteyim, AK Partiliyim AK Partililerle birlikteyim. Bize bu tabloyu yaşatan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu huzurumuzu, sevincimizi ve bahtiyarlığımızı daim eylesin, bize güç ve kuvvet nasip etsin. Bu birliktelik ruhumuzla inşallah Cumhurbaşkanımızın da seçimlerde elini güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız seçim kampanyası kapsamında 31 Mayıs Perşembe günü Malatya’ya teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızı Malatya’ya yakışır ölçülerde ağırlayarak seçimler öncesinde en güçlü desteği vereceğiz” sözlerini kaydetti.