Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor

AK Parti İl Başkanı Av. İhsan Koca ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2018 tarihinde Malatya’ya gelip sevenleriyle hasret gidereceğini ifade etti. Koca, “Bugün gerçekten çok sevinçli ve mutluyum çünkü Yeşilyurtluyum Yeşilyurtlularla birlikteyim, AK Partiliyim AK Partililerle birlikteyim. Bize bu tabloyu yaşatan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu huzurumuzu, sevincimizi ve bahtiyarlığımızı daim eylesin, bize güç ve kuvvet nasip etsin. Bu birliktelik ruhumuzla inşallah Cumhurbaşkanımızın da seçimlerde elini güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız seçim kampanyası kapsamında 31 Mayıs Perşembe günü Malatya’ya teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızı Malatya’ya yakışır ölçülerde ağırlayarak seçimler öncesinde en güçlü desteği vereceğiz” sözlerini kaydetti.

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