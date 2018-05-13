Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda Devlet Bahçeli'nin af önerisine yanıt olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda Devlet Bahçeli'nin af önerisine yanıt olarak açıklamalarda bulundu.

13 Mayıs 2018 Pazar 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin af önerisine, “Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” diyerek yanıt verdi.

İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin af önerisine ilişkin olarak, “Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” dedi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
RECEP TAYYİP ERDOĞANMHPDevlet BahçeliAf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Unutmadık, unutmayacağız”
“Unutmadık, unutmayacağız”
Battalgazi turist akınına uğradı
Battalgazi turist akınına uğradı
Başkan Gürkan'dan Anneler Günü mesajı
Başkan Gürkan'dan Anneler Günü mesajı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim