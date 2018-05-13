Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin af önerisine, “Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” diyerek yanıt verdi.

İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin af önerisine ilişkin olarak, “Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” dedi.

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