Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün üyelik beyannamesini imzalayarak, 33 ay sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye yeniden üye oldu. 16 Nisan Halk Oylaması’nda kabul edilen Anayasa değişikliğinin tanıdığı imkan çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak, 979 günün ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye oldu. Erdoğan'ın, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede AK Parti'nin genel başkanlığı görevini yeniden üstlenmesi bekleniyor.

“BU BİR BİTİŞ DEĞİLDİR”

Bu anlamda muhalefetten eleştiriler gelirken, AK Parti’de ise sevinç yaşandı. Konuyla ilgili yorumlarda bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Bu bir veda değildir, bir kapanış, bir bitiş değildir.’ Bu ifadeyi çok ama çok önemsiyorum. 10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilk defa halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve gücünü milletten alan bir lider seçildi. İşte o başlangıç bugün gerçekleşiyor. Can ile cananın buluşma zamanı geliyor. Böylelikle bir yasak daha AK Parti ile tarih oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halkoylaması sonucu Partimize yapacağı üyelik, başta tüm ülkemizi olduğu gibi Malatyalı hemşehrilerimizi ve Tüm AK Parti teşkilatlarımızı da sevindirmiş, heyecanlandırmıştır” sözlerini kaydetti.

“BİZİM ŞİARIMIZ BELLİDİR”

Kahtalı, “10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne kadar partimizin kurucu Lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin istikameti belirlenirken, daha güçlü bir Türkiye için, milletimiz için ve devletimiz için mücadele ederken her aşamada ve her kademede birlikte olduk. Bugünlere birlikte geldik ve Allah'ın izniyle bundan sonra da Kurucu Genel Başkanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki her dava arkadaşımız gerilimden beslenmeyen bir siyasetin mümkün olduğunu tüm şer odaklarına göstermiştir. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde göstermeye devam edecektir. Bizim şiarımız bellidir” ifadelerini kullandı.

“EVİNE DÖNÜŞÜ BİZLER İÇİN ŞEREFTİR”

AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu belirten Başkan Kahtalı, “Bu teşkilat içerisinde dava sancağını bugüne kadar nice arkadaşımız ile birlikte taşıdık. İnşallah 2 Mayıs tarihinden sonra da Partimizin kurucu lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile daha güçlü ekonomisi olan, yönetimiyle örnek, kardeşliğiyle muazzam yeni Türkiye'ye sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Milletin adamı, dünya mazlumlarının sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, evine dönüşü bizler için şereftir. Cumhurbaşkanımızın Adalet ve Kalkınma Parti’mize üyeliği; ülkemize, milletimize ve Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun” sözlerini kaydetti.













TÜRKAN YILDIZ