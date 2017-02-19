19 Şubat 2017 Pazar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

19 Şubat 2017 Pazar 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 2. Ordu Komutanlığını ziyaret eden Erdoğan’ı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel karşıladı. Girişte kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra karargaha geçerek Korgeneral Metin Temel’den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarım saat süren 2. Ordu Komutanlığı ziyaretin ardından helikopterle Malatya Erhaç Havaalanına oradan da Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya döndü.
İHA
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