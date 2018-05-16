“Cumhur ittifakına en çok oy veren il Malatya olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Burhan Coşkun, BUSABAH gazetesini ziyarete ederek, gazetenim İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ve çalışanlarla bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve BUSABAH gazetesini ziyaret eden tüm aday adaylarına başarılar dilediğini ifade eden Bozkurtoğlu, bugün de MHP aday adayı Burhan Coşkun, gazeteyi ziyaret ettiğini söyledi.

HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Burhan Coşkun’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bozkurtoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakıyla birlikte önümüzdeki erken seçimlerde ciddi manada parlamentoda yer alacağını ve daha etkili olacağını düşünen insanlardan birisiyim. Malatya’mızda da Milliyetçi Hareket Partisi’nin hatırladığım kadarıyla 20 yıllık geçmişinizde en fazla aday adayının müracaat ettiği bir dönem oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu çok aday adaylığı tabi ki sürpriz değil. Bunun Malatya’ya ve şahıslara hayırlı olacağını düşünüyoruz. Sayın Burhan Coşkun’a hayırlı olsun diyor, ziyaretinden dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİM

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekili aday adayı Burhan Coşkun ise, “1977 Malatya Şahnahan doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi köyümde, lise öğrenimimi Kayseri’de, üniversite öğrenimimi de İnönü Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladım. Yüksek lisans ve doktorayı da Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak atandım. Ve o günden bu güne kadar Kırklareli Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğime devam etmekteyim. 2004 ila 2011 yılları arasında Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yerine getirdim. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için doğup büyüdüğüm memleketimde aday adayı olmak için görevimden istifa ettim” diye konuştu.

6 ARKADAŞIMIZ LİSTEYE GİRECEK

“30’dan fazla aday adayımız var ve hepsi birbirinden değerli” diyen aday adayı Burhan Coşkun, şunları kaydetti:

“Pazartesi günü YSK’nın verdiği tarih son gün. O zaman listeler belli olacak. 6 arkadaşımız o listeye girecek. Ve geriye kalan diğer arkadaşlarımızla beraber Malatya’da Cumhur İttifakı için çalışacağız. Cumhur ittifakı Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli özellikle 15 Temmuz’dan sonra görmüş olduğu tehlikeler gelen istihbaratı bilgilerden sonra Başkanlık sitemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınması konusunda fikirlerini kamuoyuyla paylaştı. Ve bu fikir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da karşılık bularak seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına karar verildi. Biz burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliği seçimlerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi’ne vereceğiz. Ve tüm gücümüzle de bu ittifakın kazanması için çalışacağız. İnanıyorum ki, Türkiye’de en çok oy veren il Malatya olacak. Vatandaşlarımızdan Milliyetçi Hareket Partisi’ne teveccüh göstermelerini istiyorum.”

busabahmalatya.com