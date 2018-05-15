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Cumhur ittifakı, milli bekanın nefesidir

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, seçim çalışmalarına devam ediyor. Eski, “Cumhur ittifakı cumhuriyetin iradesidir, milli bekanın nefesidir” dedi.

Cumhur ittifakı, milli bekanın nefesidir

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, seçim çalışmalarına devam ediyor. Eski, “Cumhur ittifakı cumhuriyetin iradesidir, milli bekanın nefesidir” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 10:46
Cumhur ittifakı, milli bekanın nefesidir

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eski, Yeşilyurt MHP İlçe Teşkilatı ile birlikte mahalle toplantılarına katıldı.

SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cumhur ittifakı hakkında bilgiler veren Süleyman Eski, “Cumhur ittifakı, cumhuriyetin iradesidir, milli bekanın nefesidir. Cumhur ittifakı, istikbalin sesi, milletin ta kendisidir. Sayın Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli bu şekilde ifade ediyor ve biz de ona katılıyoruz” diye konuştu.

Eski, “Ne pasına olursa olsun sandıklarımıza sahip çıkacağız” dedi.

busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

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MalatyaMilletvekili Aday AdayıSüleyman EskiMHP
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