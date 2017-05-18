MASKİ’den yapılan açıklamada “Şehrimizi besleyen ana ishale hatlarında ömrünü doldurmuş vanalardan dolayı, kesinti yapılamıyordu. Bu sebepten Kaptajdan kesiliyordu. Küçük çapta bir arıza için dahi birçok mahalle susuz kalıyordu. Bu tür durumlarla tekrar karşılaşmamak ve sisteme müdahale edebilmek için suyumuzun bol olduğu bu mevsimde 700’lük vana değişimi yapılacaktır. Bu çalışma sayesinde ilerde küçük bir arıza olduğunda sadece bu bölgede kesinti yapılarak arıza giderilecektir. 700’lük vana değişimi nedeniyle 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 07:00 ile 12:00 arası Tecde, Aşağıbağlar, Paşaköşkü, Başharık, Hasan Varol, Fırat, Çöşnük, Zaviye, Hacıabdi, Ataköy, Kernek, Çavuşoğlu, Salköprü, Bentbaşı, İskender, Cirikpınar, Halfettin, Hidayet, Beylerbaşı, Şehit Fevzi, Sarıcıoğlu, Taştepe, Melekbaba, Hanımınçiftliği, Niyazi, Kavaklıbağ, Nuriye, Şifa, Şıkşık, İsmetiye, Dabakhane, Yeni Hamam, Akpınar, Sancaktar, Karakavak, Çilesiz Turgut Özal, Özalper, Koyunoğlu İnönü, Cumhuriyet, Atatürk, Seyran, Fatih, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Kendirli, Yaka, Samanköy, Kiltepe ve Orduzu mahallelerinde kısmi su kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma ile beraber ekonomik ömrünü tamamlamış 700’lük 450 metre çelik ishale hattını yenilemek için 20 Mayıs 2017 cumartesi günü 08:00 ile 20:00 saatleri arasında Yıldıztepe, Çamurlu, Merkez Beydağı, Yamaç, Bulgurlu ve İnönü Üniversitesi mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Sisteme belirtilen süreden daha önce su vermek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Uygulanacak olan su kesintisinden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için önceden tedbir almaları önemle rica olunur” denildi.

HABER MERKEZİ