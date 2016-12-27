27 Aralık 2016 Salı

Cuma Nasır ikinci baharını yaşıyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, kampın üçüncü gününde kondisyon ve çabukluk çalışması yaptı.

27 Aralık 2016 Salı 11:51
Cuma Nasır ikinci baharını yaşıyor

Sabah ve akşam olmak üzere günü çift antrenmanla geçiren Malatya ekibinde futbolcuların çalışmalardaki hırsı teknik heyeti memnun ediyor. Uzun bir sakatlık sürecinden sonra yeşil sahalara tekrar dönen takım kaptanı Cuma Nasır, Belek kampıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İMKANLARIMIZ ÇOK İYİ”
Kendilerine kamp yakma imkânı tanıyan Yeşilyurt Belediyespor yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Cuma, “Öncelikle bize bu imkanları sağlayan yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İlk yarının son maçını galibiyetle noktaladığımız için çok mutluyuz. Gerçekten iyi bir ortamda çalışıyoruz. Bu kamp inşallah bizim için kazasız, belasız ve faydalı geçer. Buradan sonra lige hazır bir şekilde Malatya’ya dönmek istiyoruz. Takımda genel olarak hava iyi. Söylediğim gibi şartlarımız, imkanlarımız oldukça iyi. Biz de bu şartları en iyi şekilde değerlendirip, lige iyi başlamak istiyoruz. Takımımızda arkadaşlıklar gittikçe daha da pekişiyor. Bu da bizim için avantaj olacak diye düşünüyorum. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu yaşarız” diye konuştu. (İHA)

İHA
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