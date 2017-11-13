Bazı temaslarda bulunmak üzere Van’a giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, özel bir otelde “Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Van'ı Dinliyoruz” programı kapsamında kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine ve vatandaşlara hitaben konuşan Çalık, "Türkiye’de başlatmış olduğumuz ‘Sosyal Politikalarda Gönül Adımları’nın 6.’sını yapmak üzere Van’dayız. Gönül kapılarınızı bize açtığınız için, yapacağımız bu çalışmada bize katkı sunacağınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Van bizim için Doğu Anadolu’da sadece bir il olmanın ötesinde, herkese kapısını açmış bir özelliktedir. Van bir alaşımdan oluşuyor. Van mozaik değil, alaşımdır. Bünyesinde barındırdığı etnik farklılıklar, mezhepsel farklılıklar ve onunla birlikte kardeşçe, barış içerisinde yaşaması bizim en önemli kazanımlarımızdır. Geldik ve gördük ki Van’ın güzelliği ne şiirlere sığar ne de destanlara. Destanlar ve efsaneler diyarı güzel Van’da sizlerle bir arada bulunmaktan bir kez daha mutlu olduğumu ifade etmek isterim” dedi.



“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI BİZİM EN ÖNEMLİ KAZANIMLARIMIZ OLDU”

Bugüne kadar yapılmış bütün çalışmaları bir kez daha ele almak istediklerini ifade eden Çalık, “Unutulmak istenen bir gönül medeniyetinin izlerini yeniden inşa edelim istiyoruz. Bunun için ‘Gönül Adımları’ dedik. Gönül adımları projelerimizle sizlere geldik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz sosyal devlet anlayışı, bizim en önemli kazanımlarımız oldu. Sosyal devlet anlayışında olması gereken sosyal yardımlar, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetle dün ile kıyaslandığında çok önemli yollar kat etmiş vaziyettedir” diye konuştu.



SOSYAL POLİTİKALARA 50 MİLYAR TL BÜTÇE AYRILDI

Türkiye’de sosyal politikalara 50 milyar TL bütçe ayrıldığına dikkat çeken Çalık, “Sadece sosyal politikalara 2002 yılında 1,2 milyar TL bütçe ayrılmıştır. Bugün sosyal politikalara ayırdığımız bütçenin miktarı 50 milyar TL’dir. Neredeyse 50 kat sosyal politikalara bütçe ayırmış durumdayız. Bunların içerisinde sosyal güvenlik kapsamının nasıl genişlediğini görüyoruz. 2002 yılında 65 milyon olan Türkiye nüfusunun yaklaşık 20 milyonu sosyal güvenlik kapsamında değildi. Vatandaşımız hastaneye gidemiyor, sağlık hizmeti alamıyor, ilaçlarını alamıyordu ve yüzde 30 sosyal güvenlik kapsamının dışında kalan bütün vatandaşlarımızı hedefimize koyduk ve sosyal güvenlik kapsamını genişlettik. Bugün sosyal güvenlik kapsamına baktığımız zaman yüzde 97,5 sosyal güvenlik kapsamında, bütün vatandaşlarımızı kapsadık” ifadelerini kullandı.



“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR ŞEKİLDE İNŞA ETMEK İSTEDİK”

Sosyal devletin en önemli araçlarından bir tanesinin vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri olduğunu sözlerine ekleyen Çalık, şöyle devam etti:

“Sosyal güvenlik kapsamını genişleterek, sosyal devlet anlayışını tam teşekküllü bir şekilde inşa etmek istedik. Sağlık hizmeti almayan hiçbir vatandaşımız kalmasın istedik. Sosyal yardımlarda şu anda ayırmış olduğumuz bütçe 32 milyar TL’dir. Türkiye’de daha önce sosyal yardımlara ayrılan bütçenin neredeyse 30 katı. Sosyal yardımlarla hedefimiz bireyin refahını daha yukarı taşımaktır. İnsanı yaşatalım, devletimizi yaşatalım istiyoruz. Burada sadece laf üretmek istemiyoruz. Çözüm üretmek istiyoruz. Üreteceğimiz çözümleri, elde edeceğimiz raporları Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceğiz.”



“DEVLETİN ŞEFKAT ELİ VATANDAŞININ YANINDADIR”

Her zaman çözüm istediklerini sözlerine ekleyen Çalık, “Biz çözüm istiyoruz, çözülme istemiyoruz. Kendi içimizde yapacağımız bu çalışmada çözüm bizim en önemli anahtarımız olacak. Çözülmek isteyenler ve bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin var olduğunu biliyoruz. Terör örgütleriyle vermiş olduğumuz mücadeleyi biliyorsunuz. Devletin sert yumruğu terör örgütüne, ama şefkat eli vatandaşının yanındadır. Hükümet olarak Van’daki bütün vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz çalışmalarla 20 milyara yakın yatırım yaptık, hizmet getirdik” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ise 80 yıldan bu yana sosyal politikalar konusunda hep geri adımlar atıldığını belirterek, “Esas itibariyle sosyal politikalarda AK Parti devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirmiştir. Anayasamızda, ‘Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlettir’ ibaresi olmasına rağmen 80 yıldır sosyal politikalar konusunda hep geri adımlar attık. Sosyal politikanın gereğini yerine getirmedik. 15 yıldır AK Parti hükümetleri sosyal politikalar konusunda üzerine düşeni yaptı. Ancak bu yapılanlarla yetinmiyoruz” sözlerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından başta aile, gençlik, eğitim, ulaşım, yoksulluk, istihdam ve sağlık gibi konular yuvarlak masalarda tartışılıp değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHA