Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’nde yapılan bordür, kilit taş, kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’nde yapılan bordür, kilit taş, kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi belediyesi Çöşnük Mahallesi’nde 35 sokakta bordür, kilit taş, kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ÇEVRE DÜZENLEME DEVAM EDİYOR

Çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Başkan Gürkan, Aralık ayının ortası olmasına rağmen bordür, kilit taş, kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Gördüğünüz gibi tüm ekiplerimiz ve Fen İşleri kar demeden, kış demeden, gece gündüz demeden çalışmalarını bir fiil sürekli bir şekilde devam ettiriyorlar. Bugün Aralık ayının ortalarında da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi Belediyesi her yıl bir sokağı rehabilite etmekten ve yenileme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 4’üncü yılımızda da bu çalışmalarımız son surat devam etmektedir. Çöşnük Mahallesi’nde 35 sokağa girildi. Ve bunların kilit taşı, bordür çalışmaları, asfalt ve kaldırım çalışmaları, kavşak ve çevre düzenlemeleri devam etmektedir. İnşallah bunlar en kısa zamanda neticelendirilip, kalan kısma devam edeceğiz. Muhtarımız da çalışmalarımızı bizzat takip ediyor ve eksik olan yerler hakkında da ilgili ve yetkili arkadaşlarla sürekli, istişare halinde. Bu anlamda da muhtarımızın bu çalışmasını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç da konuştu. İnanç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade etti.