10 Ocak 2017 Salı

Coşkun Aral’dan Valiye ziyaret

Fotoğraf Sanatçısı, Gazeteci ve Yemek Yazarı Coşkun Aral, Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

10 Ocak 2017 Salı 11:42
Coşkun Aral’dan Valiye ziyaret

  Özel bir kolejde öğrencilerle söyleşi yapmak, Malatya ile ilgili belgesel program çekimi için araştırma ve incelemelerde bulunmak için kente gelen Fotoğraf Sanatçısı, Gazeteci ve Yemek Yazarı Coşkun Aral, Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

DAHA ÖNCE DE GELDİM
  Vali Toprak’a yoğun programından dolayı kabul ettiği için teşekkür eden Aral, Malatya’ya daha önce de ziyaretlerde bulunduğunu, Malatya’nın tarihi, turistik zenginliğinin yanı sıra yemek kültürünün de zenginliğinden bahsederek bu sebeplerle ortağı bulunduğu televizyon şirketi ile kentin tanıtımı için programlar düşündüğünü, bu gezisinde de hem öğrencilerle sohbet etme fırsatı bulduğunu hem de ildeki tarihi, turistik yerler ile doğal güzellikleri ve yemek kültürünü bir kez daha inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

  Vali Toprak, ülkemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımda önemli bir ismi gazeteci, araştırmacı ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ı Malatya’da görmekten, yurt içi ve yurt dışı deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktan memnun olduğunu ve kentin tanıtımına desteklerinin devamını dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

HABER MERKEZİ
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