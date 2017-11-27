Arguvan Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen kahvaltılı açıklaması ile adaylığını tekrar açıklayan Ulaş Çopur, yaptığı konuşmada “28 Kasım 2015’de ilçe kongresi ile aldığım İlçe Başkanlığı görevini bugüne kadar layıkıyla yürütmeye çalıştım. Siyaset bana ne verecek düşüncesiyle değil, ben topluma ne vereceğim düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. 2 yıl içerisinde partimizi bir adım ileriye taşımak için çalıştık. Ayrıştırıcı değil birleştirici olduk. Bugüne kadar yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimi, sizlerin de desteğiyle yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte devam kararı aldık” dedi.

PARTİMİZE SIRTINIZI DÖNEMEZSİNİZ

İlçe Başkanı Ulaş Çopur, “Bugün burada gerek sosyal medya üzerinden gerek farklı yollarla bizi karalama politikası güden farklı amaçları olan kişilerin söylemlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben ve yönetimim delegelerimizi seçerken, üye sayımızın yüksek olduğu bölgelerde sandık kurup seçim yaptık. Üye sayımızın az olduğu bölgelerde ise partimizin etkinliklerine katılan, her türlü desteği sunan, fedakârlıkta bulunan üyelerimizi delege olarak belirledik. Üyelerimizin olmadığı yerde ise yine aynı düşünce ile delege ataması yaptık. Bahse konu olan 4 mahallemizde delege artımı ise Genel Merkezin yapmış olduğu düzenleme ile gerçekleşti. Burada herhangi bir usulsüz uygulama yapılmamıştır. Partimize küsenleri barıştırmak gibi bir söylem var; sevgili partililerimiz bana küsebilirsiniz, kırılabilirsiniz, ancak partimize küsemezsiniz, sırtınızı dönemezsiniz. Bu hiçbir partiliye yakışmaz. Bu anlayış ile hareket edeni partili göremeyiz. Zira geçtiğimiz referandum sürecinde geçmişte partimize hizmet veren ilçe başkanlarını, belediye başkanlarını, il ve ilçe meclis üyelerini, yöneticilerini arayıp davetlerde bulunduk. Katılanda oldu, katılmayanda oldu. Seçim komiteleri oluşturarak mahallelerimizde çalışmalar yaptık. Davetlerimize icabet eden herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ