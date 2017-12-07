Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 60 dönümlük atıl bir alan üzerinde kurdukları enerji santralleriyle şu anda 3 megavatlık üretim yapıldığını, hedeflerinin 20 megavat olduğunu söyledi.

BELEDİYENİN GELİRİ 3 MİLYON CİVARINDA

Enerji projeleri sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir gelir kaynağına kavuştuğunu belirten Başkan Çakır, “Belediyemize alternatif gelir kaynakları üretme konusunda çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi HES çalışmamız. 4 megavat üzerinde bir kaynak üretim çalışmamız var. Bununla ilgili de içme suyundaki kot farkından kaynaklanan bir düşüş var. Oradan 4 megavatlık bir üretim yapacağız, bunun proje çalışması devam ediyor. Şuan hayata geçmiş olan bizim GES (Güneş Enerji Santrali) projemiz var. Bunun 3 megavatı şuanda faaliyete geçti, hizmet üretmeye başladı. 60 dönümlük bir alan üzerinde kurduk bunu. Yani yıllık olarak bakıldığı zaman, bizim zaten biliyorsunuz 10 yıllık bir anlaşmamız yapıldı. Yıllık 3 milyon civarında belediyemize artı bir gelir elde etmiş olacağız” sözlerini kaydetti.

YATIRIM VE PROJE AŞAMASI DEVAM EDİYOR

Çakır, çöpten 2 bin 200 megavatlık enerji ürettiklerini de kaydederek, “Tamamen atıl bir bölgede GES enerjimizi kurmuş olduk. 1 megavatın da şuanda projesi hazırlandı. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl içerisinde 1 megavatı daha buna ekleyeceğiz. Belediye olarak diğer bir projemiz olan çöpten ürettiğimiz enerji 2 bin 200 megavatlık bir enerji. Devamında da gelecek yaklaşık 10 megavatlık bir üretimimiz daha olacak. Yani toplamda baktığımız zaman hedefimiz 20 megavatlık bir enerji üretimini yakalamak. Belediyemiz için gerçekten çok ciddi manada bir gelire kavuşmuş olacağız. Dediğim gibi şu an bir kısmı hizmete geçti, bir kısmının da yatırım ve proje aşaması devam ediyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ