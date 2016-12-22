Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan TOKİ 1+1 konutlarında çöpleri yükledikten sonra dönüşe geçen Kadir Karataş yönetimindeki 44 NK 771 plakalı Yeşilyurt Belediyesine ait kamyon Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki rampadan kayarak takla attı. Şarampole devrilmekten son anda kurtulan kamyon içerisinde bulunan sürücü ve 4 işçi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Ambulansı ile sürücü Kadir Karataş ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken mahalle halkı aynı bölgede sürekli kaza yaşanmasından dolayı tepki gösterdi. Kazanın olduğu yerde bulunan TOKİ 1+1 20. Blok yöneticisi Turan Yakut, yetkililere sitem ederek aynı bölgede bir çok kaza yaşandığını ve çelik bariyer takılması yönündeki taleplerini yeniledi.

Belediyeye ait kamyonun rampadan inerken kaydığını ve takla atarak durabildiğini belirten Yakut, kamyonun biraz daha sürüklenmesi durumunda içerisindeki 5 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlanacağını söyledi. Şans eseri faciadan son anda kurtulduğunu kaydeden Yakut, “Biz 3 yıldır buradayız bu şekilde en az 5 araç uçuruma uçtu. Çelik bariyer yapılsa araçlar aşağı uçmayacak” dedi.

Belediyenin karlı yollarda zamanında tuzlama çalışması yapmadığını da öne süren Yakut, ”5 kişi ölseydi bunun hesabını kim verecekti?” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya da bölgede çelik bariyer olmaması nedeniyle bir çok aracın uçurumdan uçtuğunu belirterek bugünkü kazada şans eseri kamyonun son anda durduğunu söyledi. Kaza olmaması için bölgede tuzlama çalışması da yapılması gerektiğini söyleyen Kaya, “Derdimizi anlatmak için illa eylem mi yapacağız. Şimdiki kazada ille 5 kişi ölecek miydi?” şeklinde konuştu.

İHA