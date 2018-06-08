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Cömertoğlu vatandaşlarla iftar yaptı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçeye bağlı Koru Mahallesi’nde vatandaşlarla iftar yaptı. 

Cömertoğlu vatandaşlarla iftar yaptı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçeye bağlı Koru Mahallesi’nde vatandaşlarla iftar yaptı. 

08 Haziran 2018 Cuma 13:36
Cömertoğlu vatandaşlarla iftar yaptı

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği iftar programında konuşan Başkan Cömertoğlu, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan bereket, Ramazan huzur, Ramazan paylaşmaktır .Bu akşam bereketin, huzurun, paylaşmanın mutluluğunu Koru Mahallemizdeki hemşehrilerimizle yaşadık. Tüm hemşehrilerime iftarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Programa başkan Cömertoğlunun yanı sıra, belediye meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri İlhami Mengi ve Mehmet Metin Bölükbaşı da katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArapgirHaluk CömertoğluKoru Mahallesi
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