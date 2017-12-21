Yusuf Yıldırım tarafından moderatörlüğü yapılan “Sınır Ötesi Değerlerimiz” konulu sempozyumun 1. Oturumu gerçekleştirilirken ilk oturumda; Yazar Ahmet Özdemir, Eski Milli Sporcu Hüseyin Yıldırım, Milli Güreşçi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Gazeteci Yazar Ahmet Mahir Pekşen ve Malatya/Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katıldı.

DÜNYA GURBETİNDEYİZ

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yaptığı konuşmada, “Öncelikle BAHSİDER’e ve bu organizasyonda görev almış herkese teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Sivas denildiğinde aklıma insan olmanın, erdemli olmanın, vefalı olmanın ve ayakta kalmanın ne demek olduğunu anlatan insan tipi geliyor. Bir geçmiş var. Bir ürün şehri var, bir medeniyet şehri var, ortada bir birikmişlik var dolayısıyla bizim anlamamız gereken bu birikimi daha fazla dejenere etmeden yaşamda tutmaktır. Sivas diyip geçmeyin Doğunun Batısı Batının Doğusu biri; Sivas, biri Erzincan, biri Tunceli, biri Elazığ, biri Malatya, biri de Kayseri’den bu taraf. Bu topraklar üzerinde çok hesaplar yapıldı. Sivas onun için kıymetli. Bu bölgedeki iller onun için kıymetli. Yukarı Fırat havzası onun için kıymetli. Bu değerlere hep beraber sahip çımamız lazım. Biz şu an gurbetteyiz, dünya gurbetindeyiz. Dünyanın üzerinde gezip dursak ta gideceğimiz yer belli. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Sempozyum konuşmacılarından 3 farklı dalda spor yaparak milli formayı terleten Eski Milli Sporcu Hüseyin Yıldırım, özellikle Sivaslı büyük Ozan Şair Aşık Veysel ile olan dostluklarından bahsederek sempozyuma katılanlara keyifli anlar yaşattı.

HABER MERKEZİ