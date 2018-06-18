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Cömertoğlu, belediye çalışanları ile bayramlaştı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ramazan Bayramı öncesindeki son iş gününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Cömertoğlu, belediye çalışanları ile bayramlaştı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ramazan Bayramı öncesindeki son iş gününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:36
Cömertoğlu, belediye çalışanları ile bayramlaştı

Arapgir Belediyesi Hizmet Binası’ndaki bayramlaşma töreninde tüm personeller tam kadro hazır bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, çalışma arkadaşlarının bayramlarını kutladı. “Arapgir’de 24 saat hizmet eden tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum” diyen Cömertoğlu “Arapgir Belediyesinin gücü sizlerin gece-gündüz çalışmasıyla gerçekleşiyor. Sıkıntılara, imkânsızlıklara katlanarak hizmet veriyorsunuz. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Arapgir’de başarıyı yakaladık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyor, ailenizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaArapgirHaluk CömertoğluBayramlaşma
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