İnce bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti anlamına gelen çölyak hastalığının tek çaresi glutensiz diyettir. Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da bu hastalığa yakalanmış 750 çölyaklı var ve bu hastaların tek isteği Malatya’da gidebilecekleri bir lokanta, bir pastane veya bir fırın. Hatalıklarının farkında olunmasını isteyen Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalar yaptı. Derneklerinin yeni kurulduğunu dile getiren Başkan Karslıoğlu, amaçlarının Malatya’da yaşayan çölyaklılara ulaşıp yardımcı olmak ve bu konunun farkındanlığını topluma ulaştırmak olduğunu söyledi.

MALATYA’DA 750 ÇÖLYAK HASTASI VAR

Çölyak hastalığının ne olduğunu anlatan Başkan Karslıoğlu, “Çölyak bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık. Bağırsak sistemini etkiliyor. Bağırsakta bulunan vilyüsleri etkileyen bir sistem. Yediğimiz yiyeceklerin emilimi yapılamıyor. Çölyak tüm bağışıklık sistemini etkiliyor. Çölyak hastalığının birçok belirtisi var ve belirtileri kişiden kişiye değişiyor. En sık rastlanan belirtileri ishal, kabızlık, kansızlık, boy kısalığı, gelişme geriliğidir. Malatya’da 750’ye yakın tanı alan çölyak hastası var. Bir de tanı almayan kişiler de var. Eğer tanı almayanların bu tür şikayetleri varsa hastanelerde çölyak testini isteyebilirler” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YAPACAĞIM

Manisa’da gerçekleştirdikleri toplantılarını anlatan Başkan Karslıoğlu, “Türkiye’deki 21 ilin çölyak dernek başkanlarıyla Manisa’da toplandık. Manisa Çölyak Derneğinin hazırladığı bir proje vardı. Ankara’dan da Manisa’ya bir hocamız geldi ve bize 2 gün süreyle eğitim verdi. Çölyakla ilgili birçok madde var. Biz bu maddelerin çoğunu eledik ve sadece 2 madde üzerinde anlaştık. Tüm Türkiye’deki çölyaklılar için bir yasa teklifi hazırlanması için çalışıyoruz. Özellikle ürünlerimizde karekod uygulamasını istiyoruz. Birçok üründe gluten maddesi var ve biz bunları tüketemiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bir grubumuz buna ayrıldı. Diğer bir grubumuz da 10 iliz ama 7 ilde glutensiz fırın açılması için çalışacağız. Malatya’da da glutensiz fırın açılmasını istiyoruz. Zaten pilot il olarak Malatya verildi ve ben bununla ilgili çalışmalar yapacağım” ifadelerini kullandı.

PROJELER HAZIRLANACAK

Çölyaklıların Malatya’da farkında olunması için destek isteyen Başkan Karslıoğlu, “Bunlarla ilgili projeler hazırlanacak. Dosya haline getirilip topluca ilgili bakanlıklara dosyaları ulaştıracağız. Ben Malatya’da çölyak hastalığının farkında olunmasını istiyorum. Bizlere destek olsunlar. Dışarıya çıktığımızda bizim yemek yiyeceğimiz bir lokantamız, bir pastanemiz yok. Yanımızda yiyeceğimiz yoksa aç kalıyoruz. Çantamızda yiyeceklerimizi taşımak zorunda kalıyoruz. Mesela Malatya’da çölyak hastalarına yönelik bir fırın yok. Dışarıda biz bir ekmek alamıyoruz. Bu konuda bizim sesimizi duyup bize destek verirlerse birçok çölyaklı bundan faydalanacak” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL