Malatya’daki çölyak hastaları glutensiz gıda almakta zorlanıyor. Glutensiz gıda almakta zorlanan ve diyetini bozmak zorunda kalan birçok hastayı ileride çok sıkıntılı günler beklerken, çölyak hastaları için yardım bekleyen Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, destek arayışlarını sürdürüyor. Karslıoğlu, gazetemize konuşarak geçenlerde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ettiklerini ve Başkan Polat’tan destek sözü aldıklarını söyledi.

ÜRÜNLER ÇOK PAHALI

Çölyak hastaları için glutensiz gıda fiyatlarının çok pahalı olduğunu ifade eden Karslıoğlu, “Bütün gıda maddelerimizde bu gluten maddesi var. Şu anda Malatya’da 750 çölyak hastası var ve bu rakam giderek artıyor. Ürünlerimiz çok pahalı. Bir kilogram un 25-30 TL, bir paket ekmek 20-25 TL arasında değişiyor. İstanbul Halk Ekmekten getiriyorlar. Onun fiyatı uygun 2-2,5 TL arası ama yenecek gibi değil. Bir sünger, bir kauçuk nasılsa bu da öyle. Ama mecburen yeniyor. Ekmekler yurtdışından geldiği için fiyatları Türkiye’de bir hayli yüksek. Yerli üreticiler bu konuda bir şeyler yapsalar, bu ekmekler Türkiye’de yapılsa fiyatlar daha uygun olacak. Bir paket makarna 10-14 TL arasında. Bir simit 9 TL” diye konuştu.

CİDDİ PROBLEMLER ORTAYA ÇIKIYOR

Yerli üreticilerden glutensiz gıda maddeleri üretmelerini isteyen Karslıoğlu, “Gıdalar bu kadar pahalı ve maddi durumu iyi olmayan birçok çölyak hastası var. Bu gıda maddelerinden yemek zorundalar. Maddi durumu iyi olmayan, bu gıdaları alamayan ve diyetini bozmak zorunda kalan kişiler de var. Diyetini yapmadığı takdirde de çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Diyetini yapmayan bir çölyak hastası ince bağırsak kanserine kadar yakalanabiliyor. Bu konuda bize katkı sağlanırsa çok iyi olacak. Yerli üreticiler glutensiz gıda konusunda üretime geçseler fiyatlar çok ucuzlar” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL