19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Çölyak hastalarından Kızılay’a ziyaret

Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın’ı ziyaret etti.

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:15
Çölyak hastalarından Kızılay’a ziyaret

  Ziyaretleri hakkında konuşan Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, “Umut Bey’i ziyaret ettik. Bizi misafir etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kızılay, çok önemli bir görev yürütüyor. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Malatya Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ise, Çölyaklılarla Dayanışma Derneği’nin önemli bir misyon taşıdığını belirtti. Çölyak hastaları için Malatya’da ve ülke genelinde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Yalçın, bu hastalığın önemine dikkat çekti. 

TAHİR ÖZÇELİK
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