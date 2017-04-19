Ziyaretleri hakkında konuşan Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, “Umut Bey’i ziyaret ettik. Bizi misafir etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kızılay, çok önemli bir görev yürütüyor. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Malatya Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ise, Çölyaklılarla Dayanışma Derneği’nin önemli bir misyon taşıdığını belirtti. Çölyak hastaları için Malatya’da ve ülke genelinde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Yalçın, bu hastalığın önemine dikkat çekti.

TAHİR ÖZÇELİK