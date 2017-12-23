Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan dört siyasi partinin ortak önerisiyle kurulan Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu üyeleri ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Ziyarete gelen üyeler arasında; Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Komisyon Başkanvekili AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Komisyon Sözcüsü AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul yer aldı.

700 BİNİN ÜZERİNDE HASTA VAR

Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, öncelikle çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi. Çölyak hastalığının, buğday, arpa ve çavdar gibi unlu mamullerde bulunan glüten denilen proteinden kaynaklanan bir hastalık olduğunu aktaran Komisyon Başkanı Tamer, hastalığın çocuklarda gelişme geriliğine neden olduğunu, ömür boyu devam ettiğini ve uygun gıdalarla beslenilmediğinde kansere neden olduğunu anlattı.

Başkan Tamer, Türkiye’de tanı konulan hasta sayısının 70 bin civarında tanı konulmayan hasta sayısının ise bunun neredeyse 10 katı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de şu anda sayıları 700-800 bin arasında çölyak hastası bulunduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Tamer ve beraberindeki üyeler Bakan Tüfenkci’ye, çölyak hastalarının kullandığı ürünlerin ithal edilmesi durumunda çeşitli prosedürler nedeniyle hastaya ulaşana kadar geçen 2-3 aylık sürenin kısaltılması, bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi durumunda firmalara teşvik verilmesi ve vergi indirimi uygulanması konusundaki taleplerini ilettiler.

NE GEREKİYORSA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPALIM

Bakan Tüfenkci, çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları gıdalara daha kolay ulaşmaları ve mağduriyet yaşamamaları için Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gümrük tarifeleri ile ilgili yazılımı 2018 sonu ve 2019’un başında hayata geçireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, böylece gümrük tarife cetvelinde açılım yapılacağına ve ürünün glüten içerip içermediğinin anlaşılmasının daha kolay olacağına işaret etti.

Bakan Tüfenkci, ürünlerin gümrüklerde beklemesinin sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığından kaynaklanmadığını diğer bakanlıkların uyguladığı prosedür ve analizlerin de etkili olduğunu belirterek “Bir bakanlığın koordinasyonunda 6-7 bakanlık bir araya gelerek sıkıntılar nerelerden kaynaklanıyor tespit edip neler yapılabilir onlara bakmamız lazım. Hızlı bir şekilde bu komisyonları oluşturup ne gerekiyorsa yapalım. Tüm partilerin üzerinde ittifak ettiği bu konuda yasal alt yapıyı da hızlı bir şeklide oluşturabiliriz” sözlerine yer verdi. (Bülten)

Bakan Tüfenkci, glütensiz gıda üretimi için yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıya ve yerli üreticiye her türlü teşviki vermeye hazır olduklarını de sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ