Çölyak hastaları için düzenledikleri ilk çalıştayın Manisa’da yaptıklarını hatırlatan Başkan Karslıoğlu, bu çalıştaya sadece Türkiye genelindeki çölyaklılar derneklerinin katıldıklarını söyledi.

GLUTENSİZ UN FİRMALARI DA KATILDI

2’nci çalıştaylarını ise Antalya’da gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Karslıoğlu, “Çalıştaya Malatya, Kocaeli, Antalya, İstanbul, Eskişehir, Manisa, Elazığ, Bursa, Van, Çorum, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Denizli, Osmaniye ilerindeki çölyak dernek başkanları katıldı ve bu çalıştay glutensiz un firmalarının katkılarıyla gerçekleşti” dedi.

BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Çalıştayda alınan kararları da açıklayan Başkan Karslıoğlu, “Çölyaklıların hayatını kolaylaştırmak adına yapılması istene kanun değişikliği için lobi çalışmalarının başlaması kararı alınan çalıştayda ayrıca devlet desteğinin artırılmasına ve çölyak farkındalığının artırılması amaçlı kamu spotunun hazırlanmasına karar verildi. Glutensiz ürünlerle ilgili gıda kodeksi ve gıda güvenliği maddelerinin güncellenmesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla çölyak ortak paydasında ortak çalışma yürütülmesi kararı alındı. Türkiye’deki çölyak hastasının sayısı ile istatistiklerinin belirlenmesi ve çölyak hastalarının gulintensiz ürünleri daha kolay ulaşabilmesi ve uygun fiyatlara alabilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu” şeklinde konuştu.

ÇALIŞTAY İL İL YAPILIYOR

Çalıştayın Malatya’da da yapılmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Karslıoğlu, “Biz bu çalıştayın Malatya’da da yapılmasını düşünüyoruz. Orada da zaten konuşuldu. Malatya’ya da yapılması söylendi. Bursa’dan sonra Malatya’da da bu çalıştayın yapılmasını düşünüyoruz. 2 ayda bir bu çalıştaylar il il yapılıyor. Mayıs ayında Bursa’da yapılacak. Bu çalıştaylarda çölyak hastalarının sorunları konuşuluyor daha çok. Bu çalıştaylara yerel yöneticiler, üniversitelerden, gıda mühendisleri, halk sağlığı yetkilileri katılıyor. Biz de Malatya’da bu destekleri istiyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL