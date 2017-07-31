Radyo müzesi için alınan radyolardan birini de odasında sergileyen Çakır, “Çok yakında Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bir radyo müzesi kuracağız. Müzede daha önce gün yüzüne çıkmamış çeşitli antika eser niteliğinde radyo sergilenecek. Ben de bir eski radyo ve plak tutkunuyum. Özellikle Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’i severek dinlerim” dedi.

Kongre ve Kültür Merkezi yanında bulunan kerpiç evlerden birini radyo müzesi olarak düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, müzede 500 civarında eski radyo ve gramofon sergileyecek.

Müzede ayrıca Malatyalı bestekar Fahri Kayahan ile Radyo tiyatrolarının seslendirildiği bir köşenin de bulunacağı ifade edildi.

“Malatyalı bestekarımız Fahri Kayahan için ayrı bir köşe düzenlenecek”

Radyo müzesini Ekim ayında açmayı planladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Radyo müzesi oluşturma çalışmalarımız sürüyor. 500 civarında radyo ve gramofon bir araya getirdik. Bu müzede çok özel parçalar yer alacak. Malatyalı bestekarımız Fahri Kayahan için ayrı bir köşe düzenlenecek. Yine klasik Malatya köşemiz de olacak. Müzeye gelenler Radyo tiyatrolarının seslendirildiği stüdyoyu, radyoda yapılan ilk konuşma gibi ilgi çekecek farklılıkları da bulabilecek. Müzemizi inşallah kerpiç evlerinden birinde kuracağız ve bir aksilik olmaz ise ekim ayında burayı açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’i severek dinlerim”

Çakır, kendisinin de eski radyolara ve plaklara karşı özel bir ilgisinin olduğunu belirterek, “Çocukluğumda evimizde radyonun özel bir yeri vardı. O kutudan çıkan ses beni mest ederdi. Ben de bir eski radyo ve plak tutkunuyum. Özellikle Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’i dinlerim. Tabi Malatyalı bestekarımız Fahri Kayahan olmaz ise olmazımız. Zaten Malatya müzik yönünden oldukça zengin ve farklı bir kültürü bünyesinde barındırıyor. İnşallah müzemiz açıldığında Malatyalılar ve dışarıdan gelen misafirlerimiz burayı ilgiyle gezeceklerdir” diye konuştu.

İHA