Ocak ayının ilk haftasından itibaren başlayacak olan oda seçimleri çekişmeli geçecek gibi. Malatya’nın en büyük esnaf kesimine hitap eden Malatya Pazarcılar Odası’nın seçimleri ise 7 Ocak’ta gerçekleşecek. Birçok adayın yarışacağı bu seçimler için aday olduğunu açıklayan Hacı Koç (Mehmetoğlu) BUSABAH gazetesine konuşarak, seçilmesi halinde semt pazarları ve pazarcı esnafları için neler yapacağından bahsetti.

25 yıllık pazarcılık yaptığını dile getiren Malatya Pazarcılar Odası Başkan Adayı Hacı Koç, pazar ve pazarcı esnaflarının sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirdi.

PAZAR VE PAZARCILAR SAHİPSİZ BIRAKILDI

Hizmet konusunda iddialı olduklarını dile getiren Koç, “Ben yıllardır Malatya semt pazarlarında esnaflık yapıyorum. Birçok arkadaşımız Malatya Pazarcılar Odası’nda yöneticilik yaptı. Ancak Pazar ve pazarcılar için gerçekleştirilen çalışmalarda umduğumuzu bulamadık. Ne yazık ki, Malatya semt pazarları hem belediye hem de oda yöneticileri tarafından sahipsiz bırakıldı. Biz de bu sahipsizliği pazarcılar olarak hissettiğimiz için oda başkanlığına aday olmaya karar verdik. Çünkü seçildiğimiz takdirde hizmet konusunda iddialıyız” şeklinde konuştu.

PAZARCILARIN BİRÇOK PROBLEMİ VAR

“Her insanın bir hedefi olduğu gibi benim de bir hedefim var” diyen Koç, “Başkan olduğum takdirde Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte pazarcı esnaflarını layık oldukları en iyi yere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pazarcı esnaflarımızın işgaliyeyle ilgili, pazarda ip bağlama yerinden tutun da korsan pazarcılarla ilgili birçok problemi var. Bu konularda da kimse bizlere sahip çıkmıyor. Belediye bizlerden yüklü miktarda işgaliye parası alıyor. Buna rağmen bizler iyi bir hizmet göremiyoruz. Kayıt paralarımız korkunç derecede yüksek ve bu da alınmaya devam ediyor. Odamız da buna sessiz kalıyor. Semt pazarları sayısı giderek artıyor ve bizler de semt pazarı sayısının artmasını istemiyoruz. Bizim bitmemizin sebeplerinden bir tanesi de pazar sayısının artmasıdır. Bu da kalitemizi giderek düşürdü. Bu nedenle kendimize kendimiz sahip çıkacağız. Korsanları kaldıracağız, kayıt paralarını donduracağız. Pazarımıza bir düzen getireceğiz. Malatya halkımız pazarlarımıza akın ediyor. Onlara sahip çıkmak istiyoruz. Biz kaliteye ve en iyisine sahip çıkmak için yola çıktık. Bu konuda iddialıyız” diye konuştu.

HİZMETLER İSTİŞAREYLE OLACAK

İstişareye önem vereceklerini belirten Koç, şunları dile getirdi:

“Yapacağımız her hizmet bütün esnaflarla yapacağımız istişarelerle olacak. Bütün esnafların fikirlerini almaya gayret edeceğiz. Ben şunu özellikle belirtiyorum: Guruplaşmaya asla taviz vermeyeceğiz. Mesela, belediyeye gidiyorsam ve belediyede ne görüşüyorsam sonucuna kadar herkesin haberi olacak. Kimle, ne görüştüm, nasıl sonuç aldım bu bütün pazarcı esnafları tarafından bilinecek. Ben şu anda bilmiyor. Kimle ne görüşüldü, geleceğimiz ne olacak? En büyük sorunumuz da bu zaten. Aynı çatı altında yaşıyorsak herkesin bundan haberi olacak. Çok ihmal edildik, bunun da sorumlusu oda ve belediye. Söz konusu ekmek davası olunca ben kimseyi tanımam. Ekmek için birbirimize sahip çıkarız ve kimseyi de tanımayız. Pazar alanlarında tüketicilerimiz rahat hareket edemiyor. Bir boşluk bile yok. İnsanlarımız birbirleriyle sürtünerek gelip geçiyor. Bu sorunu düzelteceğiz. Tüketicilerimize de en iyi hizmeti sunacağız. Mağazaların, manavların, marketlerin yarı fiyatına olacak ürünlerimiz. Tüketicilerimiz pazarda ne satılıyor, fiyatı ne kadar hepsini bilecek. Bunların hepsini halkımıza duyuracağız. Biz pazarcı esnaflarını Allah’ın izniyle kurtaracağız.”

MUTLU SARIGÜL