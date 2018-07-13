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"Çok büyük yatırımlar yaptık"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "16 yıl içerisinde hem ekonomimizi büyüttük hem de ülkemizin huzur ve refahını daha üst seviyeye çıkartabilmek için terörle mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam edecek" dedi.

"Çok büyük yatırımlar yaptık"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "16 yıl içerisinde hem ekonomimizi büyüttük hem de ülkemizin huzur ve refahını daha üst seviyeye çıkartabilmek için terörle mücadele ettik. Bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam edecek" dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:48
"Çok büyük yatırımlar yaptık"

Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'ya görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eren, Türkiye'nin gelişimini ve ilerleyişini en iyi şekilde sürdüreceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurduğu hükümetten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin daha iyi yere geleceğine eminiz. El ve gönül birliğiyle Türkiye daha da iyi yere gelecek ve dünya devletleri arasındaki yerini de bulacaktır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya Muhtarlar Derneğine teşekkür etti. Yemin töreninden sonra Malatya'ya ilk gelişi olduğunu anımsatan Kahtalı, "Malatya'ya ilk gelişimizde muhtarlarımızla bir arada olmak istedik. 24 Haziran seçimlerinde göstermiş olduğunuz sağduyu, hassasiyet, halkın iradesinin sandığa yansıması için göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya'mız huzur içerisinde bir seçim geçirdi. Ülkemizde de aynı şekilde geçti. Ankara'da yemin töreni gerçekleşti ve yeni kabine açıklandı" diye konuştu. (Bülten) ( busabahmalatya.com )

Anahtar Kelimeler:
YatırımAk Parti Malatya Milletvekili Hakan KahtalıMalatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren
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