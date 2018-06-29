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Çok amaçlı, geniş, alternatif bir yol...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ile Malatya Yolu Yoncalı Kavşak arasında çok amaçlı, geniş ve alternatif yeni bir yol yapılacağını söyledi. 

Çok amaçlı, geniş, alternatif bir yol...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ile Malatya Yolu Yoncalı Kavşak arasında çok amaçlı, geniş ve alternatif yeni bir yol yapılacağını söyledi. 

29 Haziran 2018 Cuma 12:27
Çok amaçlı, geniş, alternatif bir yol...

Melikgazi Belediyesinin en belirgin özellikleri arasında geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sisteminin bulunması olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi ilçemizde şehir merkezi ile sanayi bölgeleri arasında güvenli bir ulaşım ağı bulunmaktadır. Ancak yeni bir çalışma yaparak şimdi Mimarsinan OSB ile Malatya Yolu üzerindeki yoncalı kavşağı arasında yeni bir yol açarak sanayi bölgesinde meydana gelebilecek trafik sıkışıklığını gidereceğiz. Bu yol ileriye dönük yıllar sonrasına ihtiyaca cevap verebilecek düzeydedir. 20 metre genişliğinde 3 km uzunluğunda çalışması için gerekli planlama yapıldı. Bu planlama ile bölge de ağır tonajlı araçlar için ulaşım daha güvenli, seri ve kurallı akışı sağlanacaktır. Çalışmanın ilk etabı olan planlama ve imar planları üzerinde işlenmesi ve mülkiyet sorunu çözülmüştür” diye konuştu.

Semtler arası ulaşımın bütün olarak planlandığı çalışma ile daha seri bir ulaşım ağının şehrimize kazandırılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu çalışma için yatırımcı kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlandığını kaydetti. 
Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan OSB ile Malatya Yolu Yonca Kavşağı arasındaki alternatif ana yol çalışmasının bu yıl başlanılacağını ve hizmete sunulacağını sözlerine ekledi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayseriYol çalışması
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