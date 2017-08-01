Gittikçe artan ve Malatya’yı adeta kavuran sıcaklıklar insanları farklı yöntemler bulmaya yönlendirmeye devam ediyor. Malatya Yeni Cami arkasında bulunan süs havuzuna serinlemek için giren 3 çocuk, suyun keyfini çıkardılar. Artan sıcaklıklar nedeniyle bunalan ve kendilerini havuza atan çocuklar, çevredeki vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.

DÜNYADA ÇOCUK OLMAK VARMIŞ

Vatandaşlar, “Bu sıcaklıklar insanları farklı yöntemler bulmaya zorluyor. En iyisini bu çocuklar yapıyor. Kendilerini havuzun buz gibi suyuna bıraktılar. Dünyada çocuk olmak varmış. Keşke bizim de öyle bir imkanımız olsa da bizler de havuzlara girebilsek” diye konuştular.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, dünden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının 4-6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 4 ile 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

SICAKLIKLAR 40-42 DERECE OLACAK

Bölgeyi etkisi altına alacak sıcak hava dalgasının girişiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamanın devamında," Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, hafta boyunca, hava sıcaklığının bölge genelinde 40-42 derece civarında seyredeceği bildirildi.













MUTLU SARIGÜL