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Çocukları, anne baba şekillendiriyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların bilinçlendirmelerine yönelik  programlara devam ediyor. Bu kapsamda Özal Köyü Mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül tarafından mahalle sakinlerine “Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Gelişimine Etkileri” konulu konferans verildi.

Çocukları, anne baba şekillendiriyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların bilinçlendirmelerine yönelik  programlara devam ediyor. Bu kapsamda Özal Köyü Mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül tarafından mahalle sakinlerine “Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Gelişimine Etkileri” konulu konferans verildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 11:54
Çocukları, anne baba şekillendiriyor

Şengönül, “Ailede anne ve babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler” dedi.

BUNLAR ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞİMİ ENGELLİYOR

Emir verme-yönlendirme-uyarma-gözdağı verme-ahlak dersi verme-öğüt verme-çözüm getirme-nutuk çekme-nasihat etme yargılama-eleştirme-suçlama gibi unsurların çocuklarla iletişimi engellediğini ifade eden Şengönül, bu engeller sonucunda çocuklarda; konuşma bozukluğu, saldırgan bir yapı, kendini yetersiz hissetme, sürekli savunmaya geçme gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini söyledi.

İKİ TÜR TUTUM VAR

Şengönül, "Anne baba tutumlarını; olumsuz anne baba tutumları ve olumlu anne baba tutumu olarak ikiye ayırabiliriz. Olumsuz anne baba tutumlarında, anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder, sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir, aile çocuk ilişkisinde sınırlar ve kurallar belli değildir ve aile beklentilerini karşılaması için çocuk yoğun bir eğitim sürecine tabi tutulur” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞA GÖREV VERİN, SORUMLULUK DUYGUSU GELİŞSİN

Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül, “Çocuklarınızdan yapamayacağı şeyler istemeyin, yaşına uygun yapabileceği görevler verin, kendine güvenmesini sağlayın, gelişimine uygun görevler vererek sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışın, onunla birlikte vakit geçirin, kendini ifade etmesini sağlayın, huzurlu ve sevgi dolu bir aile ortamı hazırlayın” ifadelerini kullandı.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKent KonseyiKADIN MECLİSİElif Şengönül
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