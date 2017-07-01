Diyanet İşler Başkanlığı önderliğinde il müftülükleri tarafından organize edilen Yaz Kur’an Kursları Türkiye’nin bütün illerinde hizmet vermeye devam ediyor. Yaz Kur’an Kursları hakkındaki faaliyetlerini anlatan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, önemli açıklamalarda bulundu. Din konusunda aydınlatma görevini yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur'an kurslarında, bu hizmeti yürüttüğünü ifade eden İl Müftüsü Çimen, yatılı kurslarda da hafızların yetiştiğini söyledi.

KURSLAR 18 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

“İhtiyaç odaklı dediğimiz her mahallemizde gündüzlü Kur’an kurslarımız ile yaz aylarında okulların tatil olması ile birlikte her camimizde yaz tatili döneminde açtığımız Kur'an kurslarımız var” diyen İl Müftüsü Çimen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elhamdülillah 12 Haziran tarihi itibariyle Malatya’mızda, Sayın Valimizin de katıldığı programda Yaz Kur’an Kursları’nı başlattık. 18 Ağustos’a kadar bu hizmet devam edecek. Buradaki amaç çocuklarımızın temel dini bilgilerini öğrenmesidir. Namazı, abdesti, guslü, her şeyden önemlisi Kuran'ı Kerim okumayı, bunlarla birlikte bizi biz yapan değerlerimizi, sosyal hayatımızı yakından ilgilendiren insani, ahlaki özelliklerimizi çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah'ı, Peygamber'i, Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, bu değerlerimizi gençlerimize vermenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu

BİZİM DEĞERLERİMİZ CAMİDEN BESLENMİŞTİR

Camilerde çocukların eğitim almasının önemine değinen Müftü Çimen, “Bu kurslarımız 18 Ağustos'ta sona erecek. Şu anda öğrenci kayıtlarımız yeni yeni oluştuğu için sayı olarak verme imkânım yok. Çocuklarımıza biz aynı zamanda da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Dinimi Öğreniyorum ve Yaz Kur'an Kursları etkinlik kitabı veriyoruz. Profesyonelce hazırlanmış olan bu kitaplardan, her çocuğumuza birer tane hediye ediyoruz. Çocuklarımızın eğitimi kadar önemli ikinci bir eğitim yoktur. Bu memlekette milletimizin çocuklarının eğitilmesi önemli bir konudur. Camilerimizde bu eğitimi almaları da başka bir önemli konudur. Neden derseniz, çünkü cami merkezli bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Cami merkezli bir kültürün, bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Bizim değerlerimiz camiden beslenmiştir. Neden cami diyoruz? Çocuk camiye gelmekle sadece Kur'an öğrenmeyecek, sadece namaz kılmayı öğrenmeyecek, bu toplumu tarih boyunca bir ve diri tutan ana mekân ana kurum, yani camiyi, mabedi öğrenecek. Camide mihrabı tanıyacak, camide kürsüyü, camide minberi görecek, caminin şadırvanında abdest alacak, büyüklerle beraber olacak. Camiyi teneffüs edecek, nefes alacak. Caminin güzelliklerini yaşlılarla gençlerle hep birlikte toplumun bütün üyeleriyle bu cami havasını teneffüs ederek, bu topluma katılacak çocuklarımız.”

CAMİ ÖNEMLİDİR

Camilerdeki din eğitimini önemsediklerini belirten Müftü Çimen, “Cami önemlidir. Camilerimiz bir toplumun, bir şehrin, bir mahallenin annesi gibidir. Neden annesi gibidir? Çünkü annesiz çocuklar yetimdir. Annesiz çocukların sağlıklı yetişmeleri mümkün değildir. Annesiz çocukların birçok değerlerden mahrum yetiştiği gibi, camilerden uzak ve camiden uzak kalmış nesillerin de inanç ve kültürel değerlerimiz anlamında da yetim yetişeceğini, yetim kalacağını unutmayalım. Caminin dışında, camiden uzak kalarak sağlıklı bir şekilde din eğitimini almalarını düşünemeyiz. O yüzden mutlaka çocuklarımız, caminin yolunu keşfetmeli, camiyi tanımalı, camiyi bilmelidir. Bu önemli bir konudur. Camilerimizdeki Kur'an eğitimini, din eğitimini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.















MUTLU SARIGÜL