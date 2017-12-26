Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda bulunan Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi’nde çocuk oyunları objeleri ve etkinlik atölyeleri yer alıyor. Müzede, çocukların pedagojik olarak yaş gruplarına göre uygunluğu tespit edilmiş eğitim amaçlı zeka oyunlarını oynayabildikleri uygun araç gereçlerle etkinlikler yapılıyor. Müzenin resim atölyesinde anaokulu öğrencileri resim çizerek boyama yapıyorlar. Etkinlik ve ahşap atölyesinde ise çeşitli el işleri çocuklara öğretiliyor. Müzeyi gezen çocuklar, kütüphaneden de yararlanabiliyorlar. Müzede sergilenen oyuncak koleksiyonlarının yanı sıra Karagöz-Hacivat sahnesi de bulunuyor. Müzeye gelen çocuklar, dijital Karagöz-Hacivat gösterimlerini de seyredebiliyorlar. 2 katlı ve 4 bölümden oluşan geniş kapalı alanıyla Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi’ne çocuklar adeta akın ediyor. Müzede, ahşap oyuncak boyama, kukla yapımı, kağıt ve kumaşlarla objeler yapımı, konfeti yapımı gibi çok çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

BİR YILDIR FAALİYETTE

Müzenin 1 yıldır faaliyet gösterdiğini ifade eden Müze Koordinatörü Alper Tekin, “Alışılmışın dışında burada etkinlik ön planda. Çocuklar buraya gelip oyuncakları gördükleri gibi kendi oyuncuklarını da yapıyorlar. Oyuncak yaparken en büyük amacımız çocukları plastik, kimyasal zararlı maddelerden uzak tutup onlarla bezden ahşaptan organik oyuncaklar yapmak. Bu da onların hem hayal gücünü geliştiriyor hem de sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

Müzeye çocukların velileri ile birlikte geldiğini kaydeden Tekin, ücret taleplerinin olmadığını söyledi. Velilere de tavsiyelerde bulunan Tekin, “Çocuklarımız için oyun oynayacakları alanı iyi seçmemiz lazım zararlı maddelerin çocuklara büyük zararları var. O yüzden çocukların organik maddelerden oluşan oyuncaklarla oynaması son derece önemli” diye konuştu.

İHA