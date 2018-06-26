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Çocuklar için spor vakti

Çocuklar için spor vakti

26 Haziran 2018 Salı 10:42
Çocuklar için spor vakti

Bu yaz yüzlerce minik ve genç öğrenci, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün sağladığı bu imkanlarla İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarında spor yaparak, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak. 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 14.00’da yapılacak olan açılış töreni ile birlikte 29 ayrı spor branşında minik ve gençlere ücretsiz spor kursları verilecek. Koşabiliyorken koş projesi kapsamında, GHSİM’nin yaz spor kursları gençler için büyük bir fırsat olacak. 29 ayrı spor branşında 29 Haziran 2017 tarihinde başlayacak olan ücretsiz yaz spor okulları açılışı ile birlikte spor kursları start alacak. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarına rekor katılım beklediklerini söyledi. Taşkesenligil, Atletizmden, voleybola, yüzmeden okçuluğa, Karateden, taekwondoya, güreşten, masa tenisine, badmintondan, basketbola, tenisten, buz sporlarına, bisikletten, boksa, 29 ayrı spor branşında gençlere spor yaptıracaklarını söyledi.

TATİL COŞKUNUZ SPOR TUTKUNUZ OLSUN

Hedeflerinin yaz tatilinde il dışına çıkamayan en az 15 bin minik ve gence spor yapma imkanı sağlayacaklarını ifade eden GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Çocuklarımızın tatilin coşkusu, sporun da tutkusu olması için üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi. Yılın 12 ayı gençliğe spor imkanı tanıdıklarını, 3 ay boyunca da yüzlerce öğrencinin yaz spor kurslarında eğitim alacağını vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurslara gösterilen ilgiden ve yaz spor kurslarına yapılan başvurulardan bir hayli memnun olduklarını söyledi.

İHA

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