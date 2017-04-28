Battalgazi Belediyesi tarafından TBMM’nin 97. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, Şemsiye Sokak’ta gerçekleştirildi. Etkinliğine; Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, Mustafa Sayın, bazı kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri, kutlama etkinliklerine katılan okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına yapan Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Eyüp Uçan, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bugün milletimizin istiklal yönündeki kararlılığı ve istikbali için paylaştığı gün olmuştur. Genç, yaşlı, kadın, erkek herkes omuz omuza vererek hürriyet ve bağımsızlığa kast eden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir. Düşmanlara aman dilenmeden kıt imkanlarla şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göklerde çekmeyi başarmıştır. Ve bizlerde al bayrağı göklerde tutmaya başararak her zaman dalgalanması için var gücümüzle çalışacağız. Biz çocuklara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız bizlerin yarınları en iyi şekilde hazırlanması ile mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI…

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Evladımız çok güzel bir konuşma yaptı. Belediye başkanı adına konuşma yaptı. İnşallah temennimiz ve dileğimiz o dur ki gelecekte bu çocuklarımız bizlerin yerlerini alacak, bu memleketi bizlerden çok daha güzel mertebeye, daha güzel bir seviyeye çıkarması için büyük gayret ve çaba gösterecekler. Ben öncelikle bu katılımlarınızdan dolayı öğrencilerimize, öğrenci velilerimize, okullarımıza, müdürlerimize ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hava muhalefeti nedeniyle törenlerini bugün Şemsiye Sokağımızda, al bayraklarımızın altında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi altında ve bayrağımızın gölgesi altında kutluyoruz” dedi.

23 NİSAN’A GELMEK KOLAY DEĞİLDİ

Cumhuriyetin kuruluş sürecine dikkat çeken Başkan Gürkan, “23 Nisan’a gelmek kolay değildi. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı 1914… 4 yıl süren bir dünya savaşı. Akabinde 20 milyon metre kare toprağımız dağılmış, Anadolu’nun her tarafı işgal edilmiş. İşgal edilen bir vatan üzerinde 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, milli kurtuluş savaşının başlaması ve bu başlangıç ile birlikte 4 yıl sürecek milli kurtuluş savaşımızın sonucunda 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanmıştır. Ancak Milli Kurtuluş Savaşımızı yürütecek olan Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da 96 üye ile açılmış. İlk gün Meclis Başkanımız Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlığında toplanmış, akabinde de Gazi Mustafa Kemal’e Meclis başkanlığı verilmiş ve 4 yıl sürecek milli kurtuluş savaşını bu gazi Meclis yönetmiştir. Bu mücadele zaferle sonuçlanmıştır. İşte bu Meclisin açılış günü olan 23 Nisan 1920 dünyada ilk defa çocuklarımıza Çocuk Bayramı olarak armağan edilmiştir. Bize bu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır” diye konuştu.

HER ZAMAN KORUMALIYIZ

Vali Mustafa Toprak adına konuşan Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Sudenaz Demirhan ise, “Biz çocuklara armağan edilen bu özel bayram günü, yani 23 Nisan 1920 istiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli dönüm noktasıdır. Daha yaşanılabilir, daha huzurlu ve daha güvenli bir vatan için verilen mücadele yolunu her zaman korumamız gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.

GÖSTERİLER YAPILDI

Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara geçildi. Selçuk İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Çocukların halkoyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Halkoyunları gösterisin ardından Battalgazi Anaokulu öğrencileri tarafından bir gösteri yapıldı. Gösteride renkli görüntüler yaşandı. Söz konusu etkinlikte öğrenciler dans gösterisi yaptı, aileler bu anları telefonlarına kaydetti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler verdi.























ÖMER ALİ DELİBAŞ