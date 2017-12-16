Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, topluluk üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TODUP Başkanı Kübra Güner, katılımcılara teşekkür ederek, “Topluluğumuz olarak her yıl yaptığımız çocuklarda gülsün ve bu kış üşüyen çocuk kalmasın etkinliğimizde bu yıl bir değişiklik yapıp diğer topluluklarla beraber yapmayı planladık. Amacımız üniversitede böyle bir gece düzenleyerek bizden yardım bekleyen çocuklarımıza destek olmaktır. Bu gece toplanan malzemeler yarın kolilenerek okullara götürülecektir” şeklinde konuştu.

GÜZEL ŞEYLER YAPACAKLAR

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Şube Müdürü Dilek Seçkin ise gecenin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu etkinlikleri gerçekleştiren başta TODUP olmak üzere Türk dünyası ve Akraba, Satranç, Tiyatro, Dans, Bisiklet, Girişimcilik, Halk Oyunları, Sosyal ve Entelektüel, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Genç Yeşilay, Uluslararası İlişkiler ve Atatürkçü Düşünce topluluklarını da ayrıca teşekkür ederim. Bu etkinlikleri düzenlemek hiç kolay değil, oldukça zor ama bizim öğrencilerimiz hepsi bir değer, bir cevher bana göre. Gelecekte de çok güzel şeyler yapacaklar. Bizler de şahit olacağız. Tekrar emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte kurayla belirlenen iki kişiye paraşüt, bir kişiye de güneş gözlüğü hediye edildi. Etkinlik işaret dili ve dans gösterilerinin yapılmasının ardından sona erdi.

İHA