Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101431
ALTIN
185.307
DOLAR
4.4532
STERLİN
5.9923
EURO
5.2711

Çocuk Oyuncakevi ve Oyuncak Müzesi tarafından Anneler Günü kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuk Oyuncakevi ve Oyuncak Müzesi tarafından Anneler Günü kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Mayıs 2018 Salı 16:19
Çocuk Oyuncakevi ve Oyuncak Müzesi tarafından Anneler Günü kutlaması

Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi’nde çocuklar yaptıkları etkinliklerle Annelerinin günlerini kutladı. Müze öğretmenlerinin nezaretinde gruplar halinde yapılan etkinlikler sonucunda 100 çocuk, Anneler Gününü kutladı. Etkinlikler kapsamında hazırlanan “Ellerimi Hiç Bırakma Anne” adlı mektuba çocuklar boyayla kendi el izlerini bıraktı. Annelere, Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi tarafından hazırlanan “Annelik Sertifikası” da verildi. Etkinlikler kapsamında ayrıca çeşitli el işi hediyelikler de çocuklar tarafından süslemeleri yapılarak annelerine verildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ANNELER GÜNÜMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arapgir'in Mor Reyhanına Kurutma Tesisi
Arapgir'in Mor Reyhanına Kurutma Tesisi
Avşar'ın Ramazan ayı mesajı...
Avşar'ın Ramazan ayı mesajı...
Eser'den Ramazan mesajı...
Eser'den Ramazan mesajı...

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim