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Çocuk işçiliğiyle mücadelede mesleki eğitimin önemi...

Ülkemizde 2018 yılının Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmesiyle birlikte bu alanda yapılan çalışmaların dikkat çektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuz ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF arasında 5 Eylül 2017 tarihinde imzaladığımız mutabakatla çocuk işçiliği ile mücadelede esnaf ve sanatkarlar olarak biz de varız dedik. Bu kapsamda 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programını uygulamaya koyduk. Ve pilot 10 ilimizde başlattığımız eğitim seferberliğinde ilk dönemin sonuna geldik” dedi. Palandöken, UNİCEF ile işbirliği yaparak Malatya'nın içinde bulunduğu 10 ilde eğitim seferberliği başlandığını da söyledi.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede mesleki eğitimin önemi...

Ülkemizde 2018 yılının Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmesiyle birlikte bu alanda yapılan çalışmaların dikkat çektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuz ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF arasında 5 Eylül 2017 tarihinde imzaladığımız mutabakatla çocuk işçiliği ile mücadelede esnaf ve sanatkarlar olarak biz de varız dedik. Bu kapsamda 10 ilde Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programını uygulamaya koyduk. Ve pilot 10 ilimizde başlattığımız eğitim seferberliğinde ilk dönemin sonuna geldik” dedi. Palandöken, UNİCEF ile işbirliği yaparak Malatya'nın içinde bulunduğu 10 ilde eğitim seferberliği başlandığını da söyledi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:38
Çocuk işçiliğiyle mücadelede mesleki eğitimin önemi...

Palandöken, ekonomik ve sosyal koşulların çocuk işçiliğinin en temel nedeni olduğuna dikkat çekerek, “Çocuk işçiliği ile mücadelede esnaf ve sanatkarlar kilit önem taşımaktadır. Biz Ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisinin çocuk işçiliğinin çözümünde kilit bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Aileler ekonomik nedenlerle çocuklarının da çalışmasına ve eve ekmek getirmesine ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu nedenle çocuklarımız herhangi bir kayıt altına alınmadan, bir mesleği olmadan, okullarından da uzak kalarak çalışmak durumunda kalabiliyorlar. Böylece bir nesil kaybolup gidiyor. Oysa çocuklarımız ustalarının yanında meslek öğrenerek, okul yaşamından da kopmadan ve her türlü devlet desteğinden yararlanarak, sosyal güvenlik çatısı altında yer alarak para kazanabilecek durumdalar” diye konuştu. 

“Çıraklarımız evlatlarımızdır” 
“Ustalar baba yarısıdır” diyerek ailelere seslenen Palandöken, “Biz çıraklarımızı evlatlarımız gibi görürüz. Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarlar olarak, ustanın baba yarısı olduğuna inanan bir teşkilatız. Onlara mesleğimizi her türlü inceliği ile öğretmek Ahilik kültürünün bir geleneğidir. Biz esnaf ve sanatkârlar bu kadim kültürün mirasçıları olarak, çıraklarımızın mesleklerini en iyi şekilde öğrenmesini sağlamakla kendimizi görevli biliyoruz. Meslek kuruluşları arasında kanununda mesleki eğitimle ilgili yükümlülükler yüklenen tek kuruluş da TESK ve alt teşkilatıdır. İşte bu nedenle aileler evlatlarını usta öğreticilerimize emanet ederek onların geleceklerinde altın bilezikleri olan mesleklerini bileklerine takmalarını sağlayabilirler” şeklinde konuştu. 

“Çocuk işçiliğinde önemli adım attık” 
Ülkemizin çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan ettiği 2018 yılında TESK olarak çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir adım attıklarını ve UNICEF’le işbirliği yaparak 10 pilot il olan Ankara, Adana, Malatya, Mersin, Manisa, Ordu, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Hatay’da eğitim seferberliği başlattıklarını ve bu seferberlikte ilk dönemin sonuna geldiklerini ifade eden Palandöken, “Bu 10 ilde TESK ve alt birimlerinin kapasitesini arttırırken, kamuoyunun çocuk işçiliğine yönelik farkındalığını da arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Şuna inanıyoruz, bizim mesleklerimizin yaşaması için çırakların meslekleri doğru öğrenmesi, ustaları geçmeleri gerekiyor. Bu anlamda doğru, düzgün ve güzel ortamlarda çırakları yetiştirmemiz gerekiyor. Meslekleri doğru öğrenmelerini istiyoruz. Çocuk işçiliğinin en büyük güçlü alternatifi olan mesleki eğitim konusunda büyük bir kampanya yapmayı planlıyoruz" dedi. 

“10 ilde bin 500 aşkın kişiye eğitim” 
TESK & UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında 10 ilde 1500’ü aşkın kişiye Çocuk İşçiliği: Kavram, Kapsam ve Çocuk İşçiliğinde Mevcut Durum (Yasal düzenlemeler), Çocuk işçiliğini Önlemenin Topluma ve İşletmelere Sağladığı Faydalar, Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi: Mesleki Eğitim Kanunu’nun Sağladığı İmkânlar, Çocuk İşçileri Tanıma/Anlama ve Meslek Kuruluşlarının Çocuk İşçiliğini Önlemedeki Rolleri konularını kapsayan temel eğitim verilirken, TESK ve pilot 10 ilde görevli 25 kişiye kapsamlı bir çocuk hakları ve iş ilkeleri programı eğitimi verildi. Program kapsamında ayrıca 500 iş yeri ve 5 geçici barınma merkezi ziyareti gerçekleştirilmesi ve esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanında çalışan çocukların yanı sıra çocuk işçiliğinin önemli oranda öznesi haline gelen mülteci çocuklar ve ailelerine de ulaşmak hedefleniyor. TESK & UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’nın 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermesi planlanıyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTeskBendevi PalandökenUnicefEğitim Seferberliği
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