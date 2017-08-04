AHBAP Derneğinin Malatya’daki gönüllüleri tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Malatya Açık Hava Çocuk Filmleri Festivali Yeşilyurt ilçesine bağlı Örenönü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Grubun gönüllü üyeleri çocuklara unutulmaz anlar yaşatırken, çocuklarla birlikte kayısı hasadında da çalıştı.

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Yüz boyalarıyla çocukları, balonlarla çevreyi renklendiren gençlerin patlamış mısır, limonata ve şeker ikramlarıyla adeta festival tadında geçen açık hava sinema gününe ilgi bir hayli büyük oldu. AHBAP Grubunun üyeleri, "Sayıları 2 milyonu bulan çocuk işçiler ve bu yolda her yıl hayatlarını kaybeden onlarca çocuğa dikkat çekmek için bu işe başladık ve bunu devam ettirme niyetindeyiz” dediler.

Sponsor noktasında sıkıntı yaşadıklarını da belirten grup üyeleri bu kapsamda Malatya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin desteğini beklediklerini söylediler.

İHA