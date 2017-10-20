Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, hizmete sundukları Çoban Müzesi’nin büyütülmesi için bir yer desteği istiyor. Birlik binasında yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Akın, Ankara’da gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri’ne katıldıklarını söyledi.

ZİYARETÇİLERE KAYISI İKRAM ETTİK

Malatya Günleri’nde hizmete sundukları Çoban Müzesi’ne destek istediklerini dile getiren Başkan Akın, “12-15 Ekim tarihleri arasında Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak Ankara’da ‘Malatya Tanıtım Günleri’ne katıldık. Orada ilimizle alakalı tanıtım anlamında, kendi birliğimizle alakalı broşür, kitapçık, şapka, kalem, Malatya’mızın kayısısını bütün gelenlere ikram ettik. Bu arada Çoban Müzesi ile alakalı da özellikle bizleri ziyaret eden bürokratlarımızdan destek istedik. En önemli ziyaretçilerimizden bir tanesi de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman Bey’le orada kısa bir görüşmemiz oldu. Görüşme içerisinde Çoban Müzesi’nin önemli olduğuyla alakalı Kültür İl Müdürümüz Levent İskenderoğlu daha önceden bilgiler vermiş, bu anlamda ona da teşekkür ediyoruz. Kendisinin bilgileri vardı biz de destek istedik. Bu projeyle alakalı da önemli bir destek gerektiğini yüzde 100 bu Çoban Müzesi projesini destekleyecekleri sözünü bize verdiler. Ben bu anlamda Türkiye’de ki yetiştiricilerimiz ve tüm çobanlarımız adına Malatya’da açılacak olan bu müzemiz için Hüseyin Yayman Bey’e ve emeği geçen Kültür ve İl Müdürümüze, sayın valimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

5 PROJEMİZ HAKKINDA BİLGİLER VERDİK

Projeleri hakkında bilgiler verdiklerini de kaydeden Başkan Akın, şunları dile getirdi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya da bizleri ziyaret etti. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın ziyaretlerinde de muhakkak küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini, daha önce sunduğumuz 5 projemizle alakalı da kısaca bilgiler verdik. Bunların desteklenmesi ve üretime özellikle suyun ve gıdanın ne kadar önemli olduğuyla alakalı kısa bir bilgi vererek bunların desteklenmesi gerektiği ile alakalı da bilgiler verdik. Kamuoyunun bizlere verdiği özellikle basın mensuplarının yine yetiştiricilerimizin Çoban Müzesi ve farklı projelerde verdiği desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projelerimizi en kısa zamanda hayata geçirebilirsek, projeye destek alırsak yeni yerimizde 15 tane üniversitenin bizleri desteklemesi ile alakalı da topladığı materyaldir, ürünlerdir, çobanlıkla alakalı Türkiye’nin farklı farklı illerinde onları da inşallah sunma ve kamuoyuna, ziyaretçilere açma şansımız olacak.”

ÇOBANLAR ADINA TALEP EDİYORUZ

Başkan Akın, “Birçok yerel yöneticilerimizden geçmişte yer istemiştik ama biz bunları tekrar yenileyelim, yerel yöneticilerimizin bize yer vermesini acil olarak bekliyoruz. Ve önemli olan Türkiye’de ilk olan Çoban Müzesi’nin Malatya’ya kazandırılması ile alakalı herkesin elinin taşın altına koyması gerekiyor. Bizlere yer vermelerini istiyoruz ve biz bunu şahsımız adına değil, yetiştiricilerimiz ve Türkiye’de ki tüm çobanlar adına bunu talep ediyoruz” dedi.









MUTLU SARIGÜL