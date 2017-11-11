11 Kasım 2017 Cumartesi

Çoban Müzesi, Ankara’da görüşülecek

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin Yöneticiler Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Akın, toplantıda projeler, destekler ve Çoban Müzesi’yle alakalı görüşmelerde bulunacağını dile getirdi.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:03
Çoban Müzesi, Ankara’da görüşülecek

  Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin yöneticiler toplantısı olduğunu ifade eden Başkan Akın, yönetimde bulunduğu için bu yüzden Ankara’da yapılacak toplantıya katılacağını söyledi.

YETİŞTİRİCİLER, ÜRETİCİLER PROJELERİ SORUYOR
  Ankara’da başta projeler olmak üzere Çoban Müzesi’yle alakalı görüşmeler yapacağını kaydeden Başkan Akın, “Ayrıca TKDK’yı ziyaret edeceğiz. Avrupa Birliği Projeleriyle alakalı yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ve muhtarlarımız soruyorlar. Projelerin ilana çıkması bayağı bir gecikti. Bu anlamda TKDK Genel Koordinatörü ve Başkanıyla görüşeceğiz. Yetiştiricilerimizi tatmin edecek bu proje ne zaman çıkacak, bu ayın sonunda mı bilemiyoruz. Devamlı askıya çıkacak, ilana çıkacak deniliyor ama henüz bir şey yapılmadı. Aynı zamanda Çoban Müzemizle alakalı görüşmemiz olacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ankara Günleri’nde bizlere Çoban Müzesi’yle alakalı bir sözü vardı. Ve Çoban Müzesi’ni destekleyeceğini söylemişti. Bu anlamda biz de bu desteği alabilme adına Bakan Yardımcımız Hüseyin Yayman’la görüşeceğiz” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın

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