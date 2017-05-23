Türkiye’de ilk defa düzenlenen 1. Çoban Fuarı’na Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da katıldı. Ankara’da 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Malatya’yı en iyi şekilde fuarda temsil ettiklerini ifade eden Başkan Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

18-21 Mayıs arası Türkiye'de ilk defa yapılan Çobanların Fuarı’na Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak kendilerinin de katıldığını ifade eden Başkan Akın, fuarın ev sahipliğini ve sponsorluğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının olduğunu söyledi.

STANDI ZİYARET EDENLERE İKRAMLARDA BULUNDUK

“Fuara TÜDKİYEB olarak bizler de katkı sunduk” diyen Başkan Akın, “Birçok ilde birlik başkanları ve ilin çoban, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanları da bu fuara katıldı. Kendi illerinde ön plana çıkan ürünlerin tanıtımını bu fuarda yaptılar. Bu fuarda bizler de Malatya'yı temsilen Malatya'nın dünyada ünlü kayısısını, kayısı çekirdeğini, kayısı çikolatasını ve kayısının diğer ürünleriyle ilgili tanıtımımızı yaptık. Standımızı ziyaret edenlere ikramlarda bulunduk. Burada özellikle kırsalda yaşayan, yıllardır eksikleri, sosyal alanda ihtiyaçları olan, çobanların sorunlarını, sıkıntılarını gündeme getirme fırsatı bulduk. Bizden de gerek merkez olarak gerek Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak her zaman yetiştireceğimizin yanında olduğumuzu ve yapılan bütün faaliyetleri onları destekleyeceğimizi biz her platformda söylüyoruz. İlimizin tanıtımı açısından, hayvancılığın gelişmesi açısından çok önemli bir programdı. Hayvancılık ve tarım noktasında bu tür organizasyonlarda Malatya’yı temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

25 İLDEN KATILIM OLDU

Bu gibi fuarların yerel yöneticilerin desteklemesi gerektiğini dile getiren Başkan Akın, “Düzenlenen fuara, ilk olmasına rağmen, yaklaşık 25 ilden katılım oldu. Birlik başkanları ve Kurumsal ve yetiştirici anlamında katılım oldu. Ayrıca fuarda farklı şeylerin sergilenmesi de yapıldı. Ayrıca çoban köpeklerinden Aksaray Malaklısı, Kangal köpeğinin tanıtımı yapıldı. Bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesinde yerel yöneticilerin her zaman elini taşın altına koyması lazım. Sadece otomasyon ile değil de hammaddeyi de sağlayabilmek için kırsaldaki insanların bu eksikliklerinin giderilmesi ve onların sosyal anlamda desteklenmesi lazım” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL