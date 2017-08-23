Çivril Mahalle Muhtarı Erdal Dönmez, mahallelerinde yapılan çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “MASKİ’nin yaptığı çalışmalarla mahallemizin var olan içme suyu altyapısı yenilendi ve bir kısım içme suyu hattı yeniden inşa edildi. Mahallemizde kanalizasyon altyapısı yoktu. 2 bin metrelik kanalizasyon hat çalışması yapıldı. Artık mahallemizde kanalizasyondan kaynaklı rahatsız edici kokular olmuyor. Mahallemizin daha güzel ve hijyenik olmasından çok memnunuz. MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’ e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLAM MALİYETİ 700 BİN TL

Malatya’nın her ilçesine mahallesine hizmet ulaştırabilmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’nın tamamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yazıhan ilçesi Çivril Mahallesi’nde maliyeti 700 bin TL olan toplamda 9,5 kilometrelik altyapı çalışmamızı tamamladık. Yaptığımız 7,5 kilometrelik içme suyu altyapısı çalışması ile mahallenin mevcut içme suyu altyapısını tamamen yeniledik ve belli bir kısım içme suyu altyapısını yeniden inşa ettik” diye konuştu.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON SIKINTISI OLMAYACAK

Çivril Mahallesi’nde mevcut bir kanalizasyon altyapısı olmadığını sözlerine ekleyen Özdemir, “2 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması ile kanalizasyon altyapısını inşa ettik. 1 adet su deposu, 47 adet muayene bacası ve 30 adet parsel bacası ile 1 adet 500 kişilik fosseptik çalışmamızı tamamladık. Çivril mahallemizin artık içme suyu ve kanalizasyon sıkıntısı olmayacak. Malatya merkez ve ilçelerinde altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz güzel şehrimiz Malatya’ya, 50 yıllık sağlam altyapı inşa edebilmek. Altyapı çalışmalarımız mahallemize hayırlı olsun. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ