Yeşilyurt Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla restorasyonu yapılan Kebir Camii’nde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, caminin eski doğal haline kavuşması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ

Ata yadigârı eserlerin korunmasına özen gösterdiklerini hatırlatan Başkan Polat, “Ecdadımızdan bize miras olarak bırakılan tarihi eserlerimizi ve binalarımıza sahip çıkmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Bizler ilçemizi kalkındırmaya çalışırken milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, kadim medeniyet kültürümüzdeki gelenek, görenek, örf ve adetlerin yanı sıra tarihi yapıtların korunmasına oldukça hassas yaklaşıyoruz. Ata yadigarı eserlerimize sahip çıkıp onları en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktaracağız” diye konuştu.

CAMİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ

Yeşilyurt Belediyesi’nin kadim medeniyet kültürümüzde önemli yer kaplayan, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti gören tarihi eserlerin korunmasına özen gösterdiğini hatırlatan Başkan Polat, “Yeşilyurt ilçemizde geçmiş tarihlerden bugüne kadar intikal eden ecdat yadigârı birçok eserimiz var. Ecdadımızın emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmak adına imkânlarımızı seferber ettik. Bu kapsamda; Çırmıktı Mollakasım Mahallesi’nde uzun yıllardır ibadethane olarak vatandaşlarımıza hizmet veren Kebir Camii’nin içi ve dışıyla, müştemilat alanları ve minaresiyle aslına uygun olarak restore edilmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışmamız sonucunda bu tarihi eserimizi yeniden ayağa kaldırıp, tarih özellikleriyle yeniden hizmete açacağız” dedi.

“Camilerin toplumların kalbi, eğitim, yardımlaşma ve kaynaşmanın merkezi olduğunu anımsatan Başkan Polat, “Allah bu güzel eserlere sahip çıkmayı, bu eserlere sahip çıkacak, bu eserlere sadakat gösterecek nesiller yetiştirmeyi hepimize nasip etsin” diye konuştu.

ESTETİK YAPIYA KAVUŞUYOR

Kebir Camii’nin mimari açıdan çok estetik bir tarih eser olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin turistik ve kültürel potansiyeline artı değerler kazandıracak, görsel zenginliği ön plana çıkartacak projelere ağırlık veriyoruz. ‘Meydan Düzenlemeleri’ projemiz kapsamına aldığımız mahallelerimizin meydanlarını baştan aşağıya yeniden dizâyn ediyoruz. Mahalle meydanlarının görsel açıdan estetik bir yapıda olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Tarihi ve kültürel yapısına göre restorasyon çalışmalarına tabi tutulan Kebir Camii’nin ön kısmında bulunan meydanda başlatılan çalışmalara engel teşkil eden elektrik trafo binasını yıktıktan sonra çevre düzenleme, kaldırım yenileme ve yol bakım çalışmalarıyla bu meydanımızı daha modern bir görüntüye kavuşturacağız. Şanlı tarihimizde en fazla saat yaptıran Osmanlı İmparatoru olarak geçen Abdulhamit Han’ın yaptırdığı saatin bir benzerini meydanın orta noktasına yerleştirdik. Ayrıca Kebir Caminin ön kısmına bir adet şadırvan yapacağız. Mollakasım Mahallemiz bu düzenlemelerin ardından çok farklı bir görüntüye kavuşacak“ ifadelerine yer verdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri Kebir Camii’ndeki restorasyon çalışmalarında gelinen son noktayı ve bugüne kadar gerçekleşen bütün çalışmalar hakkında Başkan Polat’a detaylı bilgiler aktardı. Proje üzerinde yetkililerle birlikte görüş alış verişinde bulunan Başkan Polat’ta binanın içi ve dışındaki tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

HABER MERKEZİ