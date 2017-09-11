11 Eylül 2017 Pazartesi

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Ciritbelen ve Karaçayır yolları genişletiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuluncak’a bağlı Ciritbelen ve Karaçayır mahallelerinde yol çalışmaları yapıyor. 2 mahalle yolu, yakın bir zaman içerisinde asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:05
Ciritbelen ve Karaçayır yolları genişletiliyor

9 kilometre uzunluğundaki Ciritbelen Mahallesi yolunun 6 kilometrelik dar bölümünde genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yol genişliğini yer yer 6-8 metre genişliğine çıkardı.

YAKIN ZAMANDA ASFALTLANACAK

Karaçayır mahallesinin ulaşımını sağlayan 3 kilometrelik mahalle yolunda ise asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapıldı. 2 mahalle yolu, yakın bir zaman içerisinde asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

 MUHTARDAN TEŞEKKÜR

 Ciritbelen’in en büyük sorunlarından bir tanesinin çözüldüğünü ifade eden Muhtar Cafer Aslan, “Yolumuz bölüm bölüm genişletildi. Tehlikeli virajlar düzeltildi. Şuan asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapılıyor. Uzun yıllardır var olan yol sorunumuz bu çalışmalarla tarihe karışacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

 TOZDAN KURTULACAĞIZ

 Karaçayır Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya da, yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz, Kuluncak ilçemizde önemli hizmetler yapıyor. Bu hizmetlerden biri de mahallemizin yoludur. Asfalt sorunumuz vardı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorunumuzun çözümü için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yakın bir zamanda tozdan kurtulacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu. 

 

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