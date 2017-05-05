Semiha Özdemir, “6 yıldır Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Çini Atölyesi’nde ders vermekteyim. 2-12 Mayıs arası burada Çini Günü Sergimiz olacak. Malatyalıları bekliyoruz. Burada bütün öğrencilerimin el emeği, göz nuru, sanata dair her şeyi görebilirsiniz. Çok özgün şeyleri burada görebilirsiniz. Burada herkesten bir parça var. İnsanlar gelsin bunları görsün istiyoruz. Kurs için bilgi almak isteyenler de yine buraya gelebilirler” ifadelerinde bulundu.

BİZ GEÇMİŞTEN ESİNLENİYORUZ

Hazırlanan ürünler hakkında konuşan Özdemir, “21 Kasım 2016’dan bu yana bu ürünleri yapıyoruz. Yeni öğrenciler 6 aylık bir sürede bunları hazırladılar. 33 öğrencim var ama 17-20 tanesi düzenli geliyor. Çalışan, emekli, öğrenci, öğretmenler var kursta. Biz ürünleri yaparken geleneksel olandan yola çıkıyoruz, üstüne çağdaş, soyut şeyler katıyoruz. Biz geçmişten esinleniyoruz. Anadolu’dan, İran’dan, Konya’dan, Selçuklu’dan, Osmanlı’dan… Bizim esinlendiğimiz kaynaklarımız bunlar. Elimizden geldiğince, birlikte iyi şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Çini sanatı başından sonun kadar sabır isteyen bir sanat. Sonuca gitmek için üzerinde saatlerce kalmak gerekiyor. Öğrencilerim burada benden daha çok kalıyorlar ve evlerinde bitiriyorlar. Bu iş, bütünüyle hayatımıza her anlamda giren bir iş” sözlerini kaydetti.

ÇİNİ NASIL YAPILIR?

Çininin hangi aşamalardan geçtiğini anlatan Özdemir, “Çinide önce parşömen üzerinde egzersiz çalışması var. Uzun bir süre egzersiz çalışması yaptıktan sonra bu defa parşömen üzerine tasarım yapma işlemi var. Tasarladığımız desenleri iğnelerle deliyoruz. Deldiğimiz desenleri de yapacağımız objeler üzerine tuz yardımıyla aktarıyoruz. Sonra boya ile kortulemeye başlıyoruz, ana hatları belirliyoruz. Ana hatları belirlediğimiz nesneleri, objeleri, tabakları bu defa da boyamaya başlıyoruz. Sonra da sırlıyoruz ve yüksek fırınlarda pişiriyoruz. Biz daha çok İzmit tarzından esinleniyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün çini severleri buraya davet ediyoruz” dedi.

BÜTÜN MALATYALILARI BEKLİYORUZ

Çini sanatı öğrenci Nihal Candan ise, “5 aydır kursa katılıyorum. Semra Hanım sayesinde çok güzel iş öğrendik. Burada 5 ay içerisinde neredeyse profesyonel iş çıkartacak duruma geldik. Hepsi çok özel çalışmalar oldu. Ben Sanat Merkezini gezerken çini çalışmaları dikkatimi çekti. Bütün Malatyalıları 12 Mayıs’a kadar bekliyoruz” diye konuştu.











ÖMER ALİ DELİBAŞ