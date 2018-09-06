Çin’de mahsur kaldı

İnönü Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erhan Aydın, 5 ay önce Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’ye giden eşi Yrd. Doç.Dr. Mihriban Tursun Aydın’ın geri dönüşüne izin verilmediğini belirterek sosyal medya aracılığı paylaşımda bulundu. Aydın’ın bu paylaşımı üzerine ise yine sosyal medyadan açıklama yapan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de “Aile bütünlüğünün yeniden sağlanması amacıyla Türk Devleti ve Dış İşleri Bakanlığımız adına girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak bu sabah sosyal medyada Prof.Dr. Erhan Aydın’ın yetkililerin bu durumla ilgilenmediğine dair sitemleriyle karşılaşmak oldukça üzücü oldu” ifadelerini kullandı.

5 AY ÖNCE GİTTİ DAHA DÖNEMEDİ

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aydın’ın, öğretim üyesi olan eşi Mihriban Tursun Aydın, geçtiğimiz 9 Nisan’da annesinin rahatsızlığı nedeniyle Çin’in Urumçi kentine gitti. Ancak 10 günlüğüne Çin’e giden eşinin bir daha Türkiye’ye gelişine izin verilmemesi üzerine harekete geçen Erhan Aydın, Çin’in Türkiye’deki büyükelçiliğine başvurarak eşinin gelişine izin verilmesini talep etti. Ancak tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını iddia eden Prof. Dr. Aydın, son çare olarak konuyu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmakta buldu. Takipçilerine 5 aydır sıkıntı yaşadığını söyleyen Aydın, “Devletimin bütün organlarından yardım istedim ama kimse oralı olmadı. Şimdi sanal dünya ile paylaşmak zorunda kaldım” diyerek paylaşımının takipçileri tarafından da paylaşılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili bakanlıkları da etiketleyen Prof.Dr. Aydın’ın twitter hesabından paylaşımı ise şu şekilde:

“23 yıldır devletime hizmet etmekteyim. Öğrenciliğimden bugüne devletim ve milletim için çalıştım, çabaladım. Son beş aydır bir sıkıntı ile uğraşmaktayım. Devletimin bütün organlarından yardım istedim ama bir sonuç elde edemedim. Eşim Çin vatandaşı. 2013-2014 yıllarında Pekin’de bulunan Minzu University of China’da çalışırken hem Çin hem de Türkiye yasalarına göre evlendik ve 5 yıldır evliyiz. 9 Nisan’da annesinin rahatsızlığı sebebiyle 1 haftalığına Ürumçi’ye gitmişti. Ancak Çin makamları, evli olmamızı ve Türkiye’de akademisyen olarak çalışmasını hiçe sayarak geri dönüşüne izin vermedi. Evliliğimizi ve Türkiye’de çalıştığını gösteren evrakları Çin Büyükelçiliğine onaylatıp aylar önce gönderdim ancak hala bir sonuç elde edemedim. Hem eşim hem de ben Çin-Türkiye ilişkilerine zarar verecek siyasi oluşumlar içerisinde yer almadık. Bugün 3 Eylül hala bir sonuç yok.”

BÜYÜKELÇİ’DEN SİTEMLERE YANIT

Aydın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşıma ise Türkiye’nin Çin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de sosyal medya üzerinden cevap verdi. Büyükelçi Önen, Prof. Dr. Aydın’ın 25 Nisan tarihinde kendilerine attığı mailden sonra gerekli çalışmayı başlattıklarını belirterek, “Sincan Uygur Özerk Bölgesi yerel güvenlik makamlarıyla aynı gün temas kurup eşi hakkında bilgi aldık. Erhan Beye aldığımız bilgileri ilettik. Bu sürecin ardından Erhan Bey’in eşinin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmasından kaynaklanan yetki ve müdahale sınırlarımıza rağmen, 2 Mayıs’ta Çin resmi makamları nezdinde diplomatik notayla girişim yaptık ve sürekli durumu takip ettik. Durumdan da sürekli haberdar ettik. Aile bütünlüğünün yeniden sağlanması amacıyla Türk Devleti ve Dış İşleri Bakanlığımız adına girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak bu sabah sosyal medyada Prof. Dr. Erhan Aydın’ın yetkililerin bu durumla ilgilenmediğine dair sitemleriyle karşılaşmak oldukça üzücü oldu. Erhan Beyin üzüntüsünü ve çabasını anlamakla birlikte, kamuoyu oluşturma çabasında insaflı davranması, süreçleri perdelemeden anlatmasının daha hakkaniyetli olacağı kanısındayım. Türk Devleti her daim vatandaşının yanındadır” ifadelerine yer verdi.

“DEVLETİMİN İTİBARI HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

Bunun üzerine yine sosyal medyadan bir açıklama yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın, “Basında çıkan haberler, twitter’da yazdıklarımdan alınmıştır. Yalnızca bir yerel gazete ile röportaj yaptım. Başka talepleri kabul etmedim. Türkiye-Çin arasındaki ilişkilere zarar verecek oluşumlar içinde yer almadım, almayacağım. Devletimin itibarı her şeyden önemlidir” ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca yazdıklarının siyasi bir tarafının da olmadığını vurgulayarak “Çin'e de kendi devletime de kırgın olduğumu ifade etmek istedim. Yazdıklarım kırgınlığımın özetidir” dedi. busabahmalatya.com